Міноборони озвучило найпекельніші ділянки фронту. Маляр про першочергові завдання ЗСУ

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про ситуацію на фронті. Епіцентрами застосування військових сил РФ вона назвала Донецьку область та південь України.

Головні зусилля ЗСУ сьогодні сконцентровані на тому, щоб ворог не міг просуватися та на можливості повернення наших територій, – наголосила Ганна Маляр.



За таких скрутних часів в Україні нашим воїнам потрібна підтримка, а також заробітна плата. Ганна Маляр підтвердила, що всім захисникам доходять кошти та усе забезпечення для бойових дій.

Станом на 19.09.2022 всі виплати військовим здійснюються. Але бувають затримки, частіше це залежить від командирів, що не вчасно подають заявки, — розповідає заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

До України вже близиться зима та стає питання, чи готові наші військові до холодів.

Зараз також дивляться

Ми забезпечуємо наших військових усім необхідним. ЗСУ готові до зими та готові виганяти ворога, — коментує Ганна Маляр.

Докладніше — дивіться у відео.

Допоможи собі пережити найстрашніше. Вікна розповіли, як відновитися після російської окупації.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!