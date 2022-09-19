Це наживка — як черв‘ячок на риболовному гачку: Ганна Маляр про “хороших росіян”

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на своїй сторінці Facebook поділилася думками про хід війни і те, чи існують “хороші росіяни”. Дивись у нашому матеріалі детально.

Ганна Маляр про “хороших росіян”

Що думає Ганна Маляр про “хороших росіян”? Вона вкотре нагадала українцям про необхідність нерозголошування допомоги. Наприклад, ти займаєшся гуманітарною допомогою для постраждалих міст та сіл — не розповідай у соцмережах детальні координати і точні назви.

Все, чим ми публічно вихваляємося з координатами і точними назвами, стає їхньою мішенню, в яку можна одночасно влучити двома видами зброї — ракетою та пропагандою.

Росія використовує не лише ракетні удари, а й пропагандистські. Ворог підступний і веде боротьбу всіма методами.

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— Такою само пропагандистською зброєю ворога є і “хороші росіяни”. Вони справді можуть бути хорошими, але їх однозначно використають проти нас. Це наживка — як черв‘ячок на риболовному гачку.

Продовжуючи тему “хороших росіян”, Маляр додала, що вони приносять величезну користь режиму в Росії та закликала не плутати поле битви.

Через “хороших росіян” вам запустять потім виправдання цій війні — бояри царя ввели в оману або якусь іншу маячню, не має значення яку.

Українці добре навчились фільтрувати інформацію та розуміти, хто є ворог. Єдине завдання — берегти свій інформаційний простір від російської експансії.

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