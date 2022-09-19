Це наживка — як черв‘ячок на риболовному гачку: Ганна Маляр про “хороших росіян”

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на своїй сторінці Facebook поділилася думками про хід війни і те, чи існують “хороші росіяни”. Дивись у нашому матеріалі детально.
Що думає Ганна Маляр про “хороших росіян”? Вона вкотре нагадала українцям про необхідність нерозголошування допомоги. Наприклад, ти займаєшся гуманітарною допомогою для постраждалих міст та сіл — не розповідай у соцмережах детальні координати і точні назви.
Все, чим ми публічно вихваляємося з координатами і точними назвами, стає їхньою мішенню, в яку можна одночасно влучити двома видами зброї — ракетою та пропагандою.
Все, чим ми публічно вихваляємося з координатами і точними назвами, стає їхньою мішенню, в яку можна одночасно влучити двома видами зброї — ракетою та пропагандою.
Росія використовує не лише ракетні удари, а й пропагандистські. Ворог підступний і веде боротьбу всіма методами.
— Такою само пропагандистською зброєю ворога є і “хороші росіяни”. Вони справді можуть бути хорошими, але їх однозначно використають проти нас. Це наживка — як черв‘ячок на риболовному гачку.
Продовжуючи тему “хороших росіян”, Маляр додала, що вони приносять величезну користь режиму в Росії та закликала не плутати поле битви.
Через “хороших росіян” вам запустять потім виправдання цій війні — бояри царя ввели в оману або якусь іншу маячню, не має значення яку.
Через “хороших росіян” вам запустять потім виправдання цій війні — бояри царя ввели в оману або якусь іншу маячню, не має значення яку.
Українці добре навчились фільтрувати інформацію та розуміти, хто є ворог. Єдине завдання — берегти свій інформаційний простір від російської експансії.
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