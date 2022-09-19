Это наживка — как червячок на рыболовном крючке: Анна Маляр о “хороших” русских

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на своей странице Facebook поделилась мыслями о ходе войны и о том, существуют ли “хорошие русские”. Смотри в нашем материале подробно.

Анна Маляр о “хороших русских”

Что думает Анна Маляр о “хороших русских”? Она еще раз напомнила украинцам о необходимости неразглашения помощи. К примеру, ты занимаешься гуманитарной помощью для пострадавших городов и сел — не рассказывай в соцсетях детальные координаты и точные названия.

Все, чем мы публично хвастаемся с координатами и точными названиями, становится их мишенью, в которую можно одновременно попасть двумя видами оружия — ракетой и пропагандой.

Россия использует не только ракетные удары, но и пропагандистские. Враг коварен и ведет борьбу всеми методами.

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— Таким же пропагандистским оружием врага являются и “хорошие русские”. Они действительно могут быть хорошими, но их однозначно используют против нас. Это наживка, как червячок на рыболовном крючке.

Продолжая тему “хороших русских”, Маляр добавила, что они несут огромную пользу режиму в России и призвала не путать поля битвы.

Из-за “хороших русских” вам запустят потом оправдание этой войне — бояре царя ввели в заблуждение или какой-то другой бред, не имеет значения какой.

Украинцы хорошо научились фильтровать информацию и понимать, кто является врагом. Единственная задача — беречь свое информационное пространство от российской экспансии.

Ранее мы рассказывали о том, что сейчас происходит в Изюме.

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