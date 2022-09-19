Минобороны озвучило самые адские участки фронта. Маляр о первоочередных задачах ВСУ

Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о ситуации на фронте. Эпицентрами применения военных сил РФ она назвала Донецкую область и юг Украины.
Главные усилия ВСУ сегодня сконцентрированы на том, чтобы враг не мог продвигаться и возможности возвращения наших территорий, — подчеркнула Анна Маляр.
Главные усилия ВСУ сегодня сконцентрированы на том, чтобы враг не мог продвигаться и возможности возвращения наших территорий, — подчеркнула Анна Маляр.
Сейчас тяжелые времена в Украине и нашим воинам нужна поддержка, а также заработная плата. Анна Маляр подтвердила, что всем защитникам доходят средства и все обеспечение для боевых действий.
По состоянию на 19.09.2022 все выплаты военным производятся. Но бывают задержки, чаще это зависит от командиров, не вовремя подающих заявки, — рассказывает заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.
По состоянию на 19.09.2022 все выплаты военным производятся. Но бывают задержки, чаще это зависит от командиров, не вовремя подающих заявки, — рассказывает заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.
В Украину уже идет зима. Становится вопрос, готовы ли наши военные к холодам.
Мы снабжаем наших военных всем необходимым. ВСУ готовы к зиме и готовы выгонять врага, – комментирует Анна Маляр.
Мы снабжаем наших военных всем необходимым. ВСУ готовы к зиме и готовы выгонять врага, – комментирует Анна Маляр.
Более подробно — смотрите в видео.
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