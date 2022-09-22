Ядерний тероризм РФ не має меж — наслідки обстрілів Запорізької та Південноукраїнської АЕС росіянами

Навіть після закликів МАГАТЕ перестати обстрілювати Запорізьку АЕС і створити там демілітаризовану зону окупанти знову обстріляли атомну електростанцію. Цього разу цілили вночі двічі.

Станцію доводилось підключати до аварійного живлення. Понівечені труби, якими тече вода для охолодження реакторів, а також стіни станції.

Внаслідок атаки відключились блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблока. Через втрату живлення відбувся аварійний запуск двох дизель-генераторів систем безпеки для забезпечення роботи помп охолодження палива.

Напередодні окупанти влучили по Південноукраїнській АЕС ракетами Іскандер. Ворожа ракета впала лише за 300 м від ядерного реактора.

У результаті обриву мережі відключились три лінії, але збою у роботі атомної станції не сталось. Увімкнулись резервні лінії електропередач.

Енергетики оперативно полагодили пошкоджені дроти. Радіаційний фон на промисловому майданчику в нормі. На АЕС російській удар назвали шантажем і ядерним тероризмом.

У Миколаївській обласній військовій адміністрації заявили, що у разі потреби влада готова евакуювати жителів з населених пунктів у радіусі 30 км від АЕС.

Читати на тему 300 м до ядерної катастрофи! Окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС Розповідаємо про обстріл Південноукраїнської АЕС 19 вересня.

У березні російські війська вели бої за 25 км від Південноукраїнської атомної електростанції. І лише завдяки ЗСУ ворог не зміг її захопити, як це сталось із Запорізькою АЕС.

Нині окупанти за 150 км від станції. Водночас співробітники постійно тренуються усувати надзвичайні ситуації у випадку обстрілів.

Дивись, як проходить навчання з протидії радіаційній загрозі на Запоріжжі.

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