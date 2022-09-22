Украина

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Елена Горячева 22 сентября 2022, 11:30

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У ядерного терроризма РФ нет предела — последствия обстрелов Запорожской и Южноукраинской АЭС россиянами
0:12:06
Как избежать участия в референдумах
Как избежать участия в “референдуме” на временно оккупированных территориях: Верещук объяснила, как действовать
Обстріл Запоріжжя 22.09.2022 - ракетний удар по Запорізькій області
Ракетные удары по Запорожью — под завалами гостиницы ищут людей, есть погибший и раненые
Карта бойових дій в Україні 22.09.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 22 сентября: опасные направления в режиме онлайн
0:05:11
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