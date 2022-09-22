У ядерного терроризма РФ нет предела — последствия обстрелов Запорожской и Южноукраинской АЭС россиянами

Даже после призывов МАГАТЭ перестать обстреливать Запорожскую АЭС и создать там демилитаризованную зону, оккупанты снова обстреляли атомную электростанцию. На этот раз ночью целили дважды.

Станцию ​​приходилось подключать к аварийному питанию. Повреждены трубы, по которым течет вода для охлаждения реакторов, а также стены станции.

В результате атаки отключились блочный трансформатор и трансформаторы собственных нужд энергоблока. Из-за потери питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы помп охлаждения топлива.

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А накануне оккупанты попали по Южноукраинской АЭС ракетами Искандер. Вражеская ракета упала всего в 300 м от ядерного реактора.

В результате обрыва сети отключились три линии. Но сбоя в работе атомной станции не произошло. Включились резервные линии электропередачи.

Энергетики оперативно починили поврежденные провода. Радиационный фон на промышленной площадке в норме. На АЭС российский удар назвали шантажом и ядерным терроризмом.

В Николаевской областной военной администрации заявили, что в случае необходимости власти готовы эвакуировать жителей из населенных пунктов в радиусе 30 км от АЭС.

Читать по теме 300 м до ядерной катастрофы! Оккупанты обстреляли Южноукраинскую АЭС Рассказываем об обстреле Южноукраинской АЭС 19 сентября.

В марте русские войска вели бои в 25 км от Южноукраинской атомной электростанции. И только благодаря ВСУ враг не смог ее захватить, как это произошло с Запорожской АЭС.

Сейчас оккупанты в 150 км от станции. В то же время сотрудники постоянно тренируются устранять чрезвычайные ситуации в случае обстрелов.

Смотри, как проходят учения по противодействию радиационной угрозе в Запорожье.

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