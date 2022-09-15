К ядерному шантажу Путина готовы! Как проходят учения по противодействию радиационной угрозе в Запорожье

Никто не хочет верить, что это произойдет, но все должны быть готовы к этому. В Запорожье продолжаются учения по противодействию радиационной угрозе со стороны оккупированной россиянами атомной станции.

На этот раз военную подготовку решили провести вместе с железнодорожниками, которые по замыслу маневров, доставляют людей в промежуточные пункты обеззараживания непосредственно с загрязненной территории.

Люди попадают в чистую зону, мы регистрируем их, предоставляем пищевые наборы. И перенаправляем в транспорт, который их перевозит либо к месту жительства, либо к месту эвакуации, мы готовы ко всему, – рассказывает командир быстрого реагирования Виталий Цыбарев.

Общие межведомственные антирадиационные маневры организаторы считают удачными. Но утверждают, что дополнительное оборудование не помешало бы.

Сейчас также смотрят

— У нас хватает по определенным категориям всего, что нужно. Базово все есть. Но надо существенно улучшать индивидуальную обеспеченность. Оно не пропадет. У нас есть план и закупок, и международная помощь, – рассказывает председатель ЗОВА Александр Старух.

Между тем, ситуация на Запорожской атомной станции, которую с начала марта удерживают оккупанты, остается сложной. Несколько дней тому назад ЗАЭС полностью остановили.

Как проходят учения – смотрите в Вікнах.

ЗАЭС снова остановили? Что сейчас происходит на станции — ранее мы рассказывали последние новости.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!