До ядерного шантажу Путіна готові! Як проходять навчання з протидії радіаційній загрозі на Запоріжжі

Ніхто не хоче вірити, що це станеться, та усі мають бути до цього готовими. На Запоріжжі тривають навчання із протидії радіаційній загрозі з боку окупованої росіянами атомної станції.

Цього разу вишкіл надумали провести разом із залізничниками, які згідно із задумом маневрів, доправляють людей до проміжних пунктів знезараження безпосередньо з забрудненої території.

Люди потрапляють в чисту зону, ми їх реєструємо, надаємо харчові набори. І перенаправляємо у транспорт, який їх перевозить або до місця проживання, або до місця евакуації, ми готові до всього, – розповідає командир загону швидкого реагування Віталій Цибарев.

Спільні міжвідомчі антирадіаційні маневри організатори вважають вдалими. Але стверджують, що додаткове устаткування не завадило б.

– У нас вистачає по певних категоріях всього, що необхідно. Базово все є. Але треба суттєво покращувати забезпеченість індивідуальну, дозиметрами, щоб це було. Воно не пропаде, щоб на складі було. У нас є план і закупівель, і допомоги міжнародної, – розповідає голова ЗОВА Олександр Старух.

Тим часом ситуація на Запорізькій атомній станції, яку від початку березня утримують окупанти, лишається складною. Кілька днів тому ЗАЕС повністю зупинили. Тож як проходять навчання – дивіться у Вікнах.

ЗАЕС знову зупинили? Що зараз відбувається на станції — раніше ми розповідали останні новини.

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