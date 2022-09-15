Україна

До ядерного шантажу Путіна готові! Як проходять навчання з протидії радіаційній загрозі на Запоріжжі

Андрій Почтєв 15 Вересня 2022, 23:46

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