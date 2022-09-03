Бояться не звуків канонади, а ядерної катастрофи: як живуть люди, які бачать щоденні обстріли ЗАЕС на власні очі

Російські окупанти продовжують періодично обстрілювати деякі частини АЕС, щоб звинуватити у цьому Україну. Крім того, загарбники ховають в середині ядерного об’єкта військову техніку і навіть погрожували підірвати усе.

У світі ці дії окупантів сприймають як ядерний шантаж у його найнебезпечнішій версії.

Водночас жителі села Зоря на Дніпропетровщині, які знаходяться по той бік Дніпра від АЕС, ледь не щодня чують та бачать на власні очі російські обстріли Запорізької атомної електростанції.

Але бояться люди не стільки звуків ворожої канонади, скільки ядерної катастрофи. Тому одразу після окупації у березні росіянами ЗАЕС, з села Зоря виїхали приблизно чотири сотні місцевих із майже 1000 жителів.

Серед них і дружина фермера Олександра Пасько разом з шестирічною донькою, а чоловік лишився на господарстві.

Ті, хто залишилися в селі, під звуки канонади займаються традиційними справами. Олександр каже, що час від часу стає свідком, як над ним пролітають ракети коли він займається польовими роботами. Та через це, каже, особливо не переймається, головне що родина за кордоном у безпеці.

Є тривога, звичайно, недалеко знаходимось. Тут відстань 18 кілометрів напряму. Небезпека є, але слава Богу ми скосили пшеницю.

Тим часом в Запоріжжі, що в півсотні кілометрів від АЕС, діти пішли до шкіл. Там їхнім батькам роздають пігулки, які допомагають захистити від ураження щитоподібну залозу в разі ядерної катастрофи.

Після окупації ЗАЕС сотні жителів Запоріжжя стояли в чергах за цими пігулками, але зараз, кажуть місцеві, ситуація стала спокійнішою. Лише дехто приходить до шкіл та медичних закладів, щоб отримати їх разом з інформацією про те, як і коли приймати.

Через ядерну загрозу та постійні обстріли живеться й мешканцям інших областей. Читай, як готується Миколаївщина до можливої евакуації на випадок, якщо станеться вибух на ЗАЕС.

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