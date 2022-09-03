Люди

Бояться не звуків канонади, а ядерної катастрофи: як живуть люди, які бачать щоденні обстріли ЗАЕС на власні очі

Олександр Мужичук 03 Вересня 2022, 23:00

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Бояться не звуків канонади, а ядерної катастрофи: як живуть люди, які бачать щоденні обстріли ЗАЕС на власні очі
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