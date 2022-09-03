Люди

Боятся не звуков канонады, а ядерной катастрофы: как живут люди, видящие ежедневные обстрелы ЗАЭС своими глазами

Александр Мужичук 03 сентября 2022, 23:00

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як живуть люди, які бачать щоденні обстріли ЗАЕС на власні очі

Боятся не звуков канонады, а ядерной катастрофы: как живут люди, видящие ежедневные обстрелы ЗАЭС своими глазами
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