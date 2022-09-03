Боятся не звуков канонады, а ядерной катастрофы: как живут люди, видящие ежедневные обстрелы ЗАЭС своими глазами

Российские оккупанты продолжают периодически обстреливать некоторые части АЭС, чтобы обвинить в этом Украину. Кроме того, захватчики прячут внутри ядерного объекта военную технику и даже угрожали взорвать все.

В мире эти действия оккупантов воспринимают как ядерный шантаж в его самой опасной версии.

В то же время жители села Зоря в Днепропетровской области, которые находятся по ту сторону Днепра от АЭС, чуть ли не каждый день слышат и видят своими глазами российские обстрелы Запорожской атомной электростанции.

Но боятся люди не столько звуков вражеской канонады, сколько ядерной катастрофы. Поэтому сразу после оккупации в марте россиянами ЗАЭС из села Зоря выехали около четырех сотен местных из почти 1000 жителей.

Среди них жена фермера Александра Пасько вместе с шестилетней дочерью, а мужчина остался на хозяйстве.

Те, кто остался в селе, под звуки канонады занимаются традиционными делами. Александр говорит, что время от времени становится свидетелем, как над ним пролетают ракеты, когда он занимается полевыми работами. Но за это, говорит, особо не беспокоится, главное, что семья за рубежом в безопасности.

Есть тревога, конечно, недалеко находимся. Здесь расстояние 18 километров напрямую. Опасность есть, но слава Богу мы скосили пшеницу.

Тем временем в Запорожье, расположенном в полусотне километров от АЭС, дети пошли в школы. Там их родителям раздают таблетки, которые помогают защитить от поражения щитовидную железу в случае ядерной катастрофы.

После оккупации ЗАЭС сотни жителей Запорожья стояли в очередях за этими таблетками, но сейчас, говорят местные, ситуация стала более спокойной. Только некоторые приходят в школы и медицинские учреждения, чтобы получить их вместе с информацией о том, как и когда принимать.

Из-за ядерной угрозы и постоянных обстрелов живется и жителям других областей. Читай, как готовится Николаевская область к возможной эвакуации в случае, если произойдет взрыв на ЗАЭС.

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