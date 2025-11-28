Для тебе Новини

Три українські АЕС повернулись до нормального режиму роботи — МАГАТЕ

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 28 Листопада 2025, 10:28 2 хв.
аес відновили роботу
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь