Три українські АЕС повернулись до нормального режиму роботи — МАГАТЕ

Три українські атомні електростанції повернулися до нормального рівня виробництва електроенергії, а саме Південноукраїнська, Рівненська та Хмельницька. Про це повідомили у МАГАТЕ — деталі читай у матеріалі.

Три українські АЕС працюють у нормальному режимі — що відомо

В організації зазначають, що майже всі блоки працюють на повну потужність — лише один блок лишається працювати на нижчій потужності. Про який блок йде мова, у повідомленні не зазначається.

Також були відновлені всі високовольтні лінії електропередач, що були пошкоджені під час однієї з масштабних атак РФ на Україну.

Крім того, МАГАТЕ планує відправити групу експертів для відвідування кількох підстанцій, що мають критичне значення для ядерної безпеки.

Тим часом на Запорізькій АЕС (ЗАЕС) персонал МАГАТЕ, що присутній на станції, повідомляє про щоденну військову активність, часто дуже близьку до об’єкта. Час від часу команда організації чула вибухи та постріли приблизно 20 разів — іноді значно більше.

Однак попри це, команда МАГАТЕ на ЗАЕС продовжує проводити обходи для моніторингу та оцінки ядерної безпеки та охорони. Останніми днями команда оглянула дві турбінні зали та сховища радіоактивних відходів. Вони також спостерігали за тестуванням аварійного дизельного генератора та обговорили ситуацію з охолоджувальною водою на об’єкті.

Раніше ми писали, скільки атомних електростанцій в Україні — читай у матеріалі, скільки з них працюють, скільки недобудованих, а скільки — у планах.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!