Три украинских АЭС вернулись в нормальный режим работы — МАГАТЭ

Три украинских АЭС работают в нормальном режиме — что известно

В организации отмечают, что почти все блоки работают на полную мощность – только один блок остается работать на более низкой мощности. О каком блоке идет речь, в сообщении не говорится.

Также были восстановлены все высоковольтные линии электропередач, поврежденные в ходе одной из масштабных атак РФ на Украину.

Кроме того, МАГАТЭ планирует отправить группу экспертов для посещения нескольких подстанций, имеющих критическое значение для ядерной безопасности.

Между тем на Запорожской АЭС (ЗАЭС) персонал МАГАТЭ, присутствующий на станции, сообщает о ежедневной военной активности, часто очень близок к объекту. Время от времени команда организации слышала взрывы и выстрелы примерно в 20 раз — иногда гораздо больше.

Однако, несмотря на это, команда МАГАТЭ на ЗАЭС продолжает проводить обходы для мониторинга и оценки ядерной безопасности и охраны. В последние дни команда осмотрела два турбинных зала и хранилища радиоактивных отходов. Они также наблюдали тестирование аварийного дизельного генератора и обсудили ситуацию с охлаждающей водой на объекте.

