Вы можете положиться на Германию! Главные результаты встречи Зеленского со Штайнмайером

Вчера, 25 октября, в Украину впервые с начала полномасштабной войны с внезапным визитом прибыл федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Он побывал в Черниговской области, а затем встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

По словам двух лидеров стран, визит был плодотворным в сфере обороны, восстановления и евроинтеграции Украины. Так что читай, какие результаты принесли двусторонние переговоры.

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Зеленский отметил, что современная немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T уже мощно показала себя в бою в Украине. Президент выразил надежду на продолжение поддержки Германии в оборонной сфере нашего государства.

Сегодня это действительно приоритет, мы все это чувствуем. Надеюсь, что уже в ближайшее время мы сможем получить еще несколько соответствующих систем, — сказал Зеленский.

Он также проинформировал Штайнмайера о потребностях Украины в артиллерии, бронетехнике и другом вооружении. В ответ глава Германии пообещал, что скоро нашей стране передадут системы залпового огня Mars II и гаубицы Panzerhaubitze 2000.

— Многие хотят прекращения войны, перемирия. Но, как сказал президент, Украина хочет достичь справедливого мира.

Я разделяю это мнение: настоящего мира не будет без справедливости, а несправедливый мир может вызвать только новую войну, — отметил президент Германии.

Восстановление Украины

В ходе своего визита в Украину Штайнмайер посетил Корюковку в пострадавшей от российской агрессии Черниговской области.

Президенту Германии пришлось провести полтора часа в бомбоубежище, пока звучала воздушная тревога. За это время он успел пообщаться с местным населением, пережившим российскую оккупацию, и узнать больше о войне глазами украинцев.

— Я очень благодарен вам, господин президент, за то, что мог увидеть ситуацию глазами украинцев.

Я смог сегодня поговорить со многими людьми и хочу сказать, что восхищаюсь мужеством и стойкостью украинцев, их готовностью бороться, — поделился Франк-Вальтер Штайнмайер.

Он подчеркнул, что восстановление Украины следует начинать уже сейчас, не дожидаясь окончания войны. Поэтому взял личный патронат над восстановлением Черниговской области.

Речь идет, в частности, о скорейшем восстановлении разрушенной инфраструктуры, ремонте электросетей, водопровода, теплоснабжения и устранении узких мест в поставке.

Wenn Krieg Alltag wird. Das Gespräch des Bundespräsidenten mit den Frauen von Korjukiwka im Norden der Ukraine muss nach einem Luftalarm im Schutzkeller stattfinden. “Wir erleben das nahezu täglich!” erzählen sie, “und ignorieren den Alarm mittlerweile oft einfach.” pic.twitter.com/XlpcsWTiQ9 — Matthias Deiss (@MatthiasDeiss) October 25, 2022

Кроме того, Украине передали так называемый зимний пакет с мобильными генераторами и машинами для переработки древесины для отопления.

Благодарю Германию за четкий сигнал политическому и корпоративному миру о том, что восстановление Украины и инвестиции в наше государство — восстановление и развитие будущего члена Европейского Союза.

Благодарю также и за готовность Германии продолжать помогать нам в сохранении энергетической устойчивости, — прокомментировал Зеленский.

Параллельно с визитом Штайнмайера в Украину в Берлине прошла Международная экспертная конференция по вопросам восстановления, отстройки и модернизации Украины.

Мое послание народу Украины: вы можете положиться на Германию! Мы будем поддерживать Украину: военно, политически, финансово и гуманитарно, — сказал лидер Германии.

Его процитировала представительница президента Керстин Гаммелин в Twitter.

Евроинтеграция и партнерство

Лидеры Украины и Германии также уделили большое внимание обсуждению евроинтеграции нашей страны.

Уже в этом году мы выполним все рекомендации Еврокомиссии, которые касаются обретения Украиной членства в Европейском Союзе.

Считаю, что эта работа должна получить должную оценку со стороны ЕС еще до обнародования следующего пакета в рамках политики расширения, — заявил Зеленский.

В контексте двустороннего сотрудничества важно также заключать партнерство между городами Германии и Украины. В качестве примера солидарности станут города Вальдкирхен и Корюковка.

Немецкая сторона отмечает, что это поможет адресно, стабильно и быстро доставлять помощь и товары первой необходимости, способствовать обмену опытом и делать вклад в восстановление экономики и реконструкцию Украины.

Кроме того, это продемонстрирует России неразрывность связей двух стран.

Штайнмайер напомнил, что после окончания Второй мировой войны именно муниципальные партнерства помогли объединить разделенную Европу и содействовать мирному сотрудничеству. И сейчас они тоже должны активно работать.

— Мы считаем, что европейская интеграция начинается на муниципальном уровне. Поэтому обращаемся ко всем немецким участникам немецко-украинских городов-побратимов внести свой вклад в будущее членство Украины в ЕС.

Обмен передовым опытом ЕС и поддержка коррекции стандартов ЕС могут укрепить европейский путь Украины, — пишут на сайте президента Германии.

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