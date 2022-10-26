Ви можете покластись на Німеччину! Головні результати зустрічі Зеленського зі Штайнмаєром

Учора, 25 жовтня, до України вперше з початку повномасштабної війни з раптовим візитом прибув федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Він побував на Чернігівщині, а потім зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

За словами обох лідерів країн, візит був плідним у сфері оборони, відбудови та євроінтеграції України. Тож читай, які результати принесли двосторонні переговори.

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Постачання озброєння

Зеленський зазначив, що сучасна німецька система протиповітряної оборони IRIS-T уже потужно показала себе в бою в Україні. Президент висловив сподівання на продовження підтримки Німеччини в оборонній сфері нашої держави.

Сьогодні це справді пріоритет, ми всі це відчуваємо. Сподіваюся, що вже найближчим часом ми зможемо отримати ще кілька відповідних систем, — сказав Зеленський.

Він також проінформував Штайнмаєра про потреби України в артилерії, бронетехніці та іншому озброєнні. У відповідь очільник Німеччини пообіцяв, що скоро нашій країні передадуть системи залпового вогню Mars II та гаубиці Panzerhaubitze 2000.

— Багато хто хоче припинення війни, перемир’я. Але, як сказав пан президент, Україна хоче досягти справедливого миру.

Я поділяю цю думку: справжнього миру не буде без справедливості, а несправедливий мир може викликати лише нову війну, — зазначив президент Німеччини.

Відбудова України

Під час свого візиту в Україну Штайнмаєр відвідав Корюківку в Чернігівській області, що постраждала від російської агресії.

Президенту Німеччини довелось провести півтори години в бомбосховищі, поки лунала повітряна тривога. За цей час він встиг поспілкуватися з місцевим населенням, яке пережило російську окупацію, та дізнатись більше про війну очима українців.

— Я надзвичайно вдячний вам, пане президенте, за те, що мав змогу побачити ситуацію очима українців.

Я зміг сьогодні поговорити з багатьма людьми й хочу сказати, що захоплююсь мужністю й незламністю українців, їхньою готовністю боротися, — поділився Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Він підкреслив, що відбудову України варто починати вже зараз, не чекаючи закінчення війни. А тому взяв особистий патронат над відновленням Чернігівської області.

Йдеться, зокрема, про якнайшвидше відновлення зруйнованої інфраструктури, ремонт електромереж, водопроводу, теплопостачання та усунення вузьких місць у постачанні.

Wenn Krieg Alltag wird. Das Gespräch des Bundespräsidenten mit den Frauen von Korjukiwka im Norden der Ukraine muss nach einem Luftalarm im Schutzkeller stattfinden. “Wir erleben das nahezu täglich!” erzählen sie, “und ignorieren den Alarm mittlerweile oft einfach.” pic.twitter.com/XlpcsWTiQ9 — Matthias Deiss (@MatthiasDeiss) October 25, 2022

Крім цього, Україні передали так званий зимовий пакет з мобільними генераторами та машинами для перероблення деревини для опалення.

Дякую Німеччині за чіткий сигнал політичному й корпоративному світу про те, що відбудова України та інвестиції в нашу державу — це відбудова та розвиток майбутнього члена Європейського Союзу.

Дякую також і за готовність Німеччини продовжувати допомагати нам у збереженні енергетичної стійкості, — прокоментував Зеленський.

Паралельно з візитом Штайнмаєра в Україну в Берліні пройшла Міжнародна експертна конференція з питань відновлення, відбудови та модернізації України.

Моє послання народу України: ви можете покластися на Німеччину! Ми продовжуватимемо підтримувати Україну: військово, політично, фінансово та гуманітарно, — сказав лідер Німеччини.

Його зацитувала представниця президента Керстін Гаммелін у Twitter.

Євроінтеграція та партнерство

Лідери України та Німеччини також приділили значну увагу обговоренню євроінтеграції нашої держави.

Уже цьогоріч ми виконаємо всі рекомендації Єврокомісії, що стосуються набуття Україною членства у Європейському Союзі.

Вважаю, що ця робота має отримати належну оцінку з боку ЄС ще до оприлюднення наступного пакета в межах політики розширення, — заявив Зеленський.

У контексті двосторонньої співпраці важливо також укладати партнерства між містами Німеччини та України. Як приклад солідарності стануть міста Вальдкірхен і Корюківка.

Німецька сторона зазначає, що це допоможе адресно, стабільно та швидко доставляти допомогу та товари першої необхідності, сприяти обміну досвідом та робити внесок у відновлення економіки та реконструкцію України.

Крім того, це продемонструє Росії нерозривність зв’язків двох країн.

Штайнмаєр нагадав, що після закінчення Другої світової війни саме муніципальні партнерства допомогли об’єднати розділену Європу та сприяти мирному співробітництву. І нині вони також мають активно працювати.

— Ми вважаємо, що європейська інтеграція розпочинається на муніципальному рівні. Тому звертаємося до всіх німецьких учасників німецько-українських міст-побратимів зробити свій внесок у майбутнє членство України в ЄС.

Обмін передовим досвідом ЄС та підтримка коригування стандартів ЄС можуть зміцнити європейський шлях України, — пишуть на сайті президента Німеччини.

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