Світ

Ви можете покластись на Німеччину! Головні результати зустрічі Зеленського зі Штайнмаєром

Олена Яковлєва, редакторка сайту 26 Жовтня 2022, 11:00
Ви можете покластись на Німеччину! Головні результати зустрічі Зеленського зі Штайнмаєром

Більше відео
Що таке брудна бомба і як росія поширює фейки
Чергова “брудна” брехня від РФ, а не бомба від України — чому Шойгу поширює фейки серед інших країн
0:03:41
Ріші Сунак вступив у боротьбу за посаду прем'єр-міністра Великої Британії
Наступний прем’єр Великої Британії. Хто такий Ріші Сунак та як він ставиться до України
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:03:48
Як Росія відправляє на фронт новомобілізованих росіян
Голі, босі та навіть без їжі — як насправді Росія відправляє на фронт новомобілізованих солдатів
Дивитись більше

Останні відео
Ви можете покластись на Німеччину! Головні результати зустрічі Зеленського зі Штайнмаєром

Ви можете покластись на Німеччину! Головні результати зустрічі Зеленського зі Штайнмаєром
обстріл Дніпра
Трагедія в Дніпрі. Російська ракета вбила двох людей, вагітна жінка згоріла заживо
0:02:43
Тузловські лимани
Птахи тікають від вибухів, а дельфіни помирають від голоду. Від дій РФ масово гинуть тварини
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 26 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:56
Запоріжжя
Найстрашніше — якщо російський чобіт крокуватиме нашою землею! Запоріжжя вірить у перемогу
0:04:35
Куп'янськ розстріл колони
“Там м’ясо було, а ось на цьому м’ясі — діти”: нові деталі розстрілу евакуаційної колони у Куп’янську
0:03:43
шелтер для переселенців
Чисто, тепло і затишно! Рестораторка переобладнала занедбану школу у шелтер для переселенців
0:05:22
Звільнення Михайлівки: як жило село під час окупації
Били, катували, погрожували автоматом — як росіяни знущалися з жителів Михайлівки на Херсонщині
0:02:21
Російський полонений
Обдурили, використали та кинули на смерть: зізнання полоненого окупанта Кості
0:16:39
Олег Жданов про ситуацію в Херсоні
Правий берег — ахіллесова п’ята окупованих територій: Жданов про ситуацію в Херсоні та заяви про “брудну бомбу”
Більше відео
обстріл Дніпра
Читати далі
Трагедія в Дніпрі. Російська ракета вбила двох людей, вагітна жінка згоріла заживо

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь