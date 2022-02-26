Самая большая больница Львова готова принимать больных

Крупнейшее медицинское учреждение Первое территориальное медицинское объединение Львова готовится принимать раненых. Три больницы, которые входят в ее состав, переведены на военные рельсы, а всех пациентов, кроме тяжелых, выписали.

Заместитель руководителя штаба гражданской защиты Больницы скорой помощи Первого ТМО Львова Андрей Токарский говорит:

Не дай Бог, но возможно массовое поступление как гражданского населения, так и военного. Поэтому мы готовы к приёму таких больных.

Однако отмечает, что эмоциональное состояние у работников больницы нормальное. Главное держаться крепко вместе — и мы победим.

Мы знаем, что мы делаем. Мы знаем, для чего мы это делаем. Я думаю, что все будет Украина!

Директор по развитию Первого ТМО Ирина Заславец объясняет, что в соответствии с Женевской конвенцией в военный период на всех зданиях больниц будет нанесена эмблема Красного креста — знак гуманности.

Это признано почти всеми государствами. Со своей стороны мы сигнализируем, что в своем здании — раненые и больные.

Такие объекты в принципе запрещено трогать. Это считается нарушением любых норм международного права.

Руководитель экстренной медицинской помощи Львовской области Андрей Ясько сообщает, что в случае боевых действий в городе, если не будет работать мобильная связь, можно будет позвонить врачам на стационарный.

Если вообще не будет возможности связаться, то машина экстренной помощи будет работать в режиме патрулирования. Если у них будет пациент на борту экстренной медицинской помощи, то сирена будет включена.

Как мы останавливаем такси, так можно будет остановить и экстренную медицинскую помощь.

Однако в мире медицины все же случаются чудеса и в бомбоубежищах рождаются дети. Ибо жизнь победит войну!