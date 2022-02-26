Украина

Самая большая больница Львова готова принимать больных

Ирина Заславец, медицинский обозреватель программы Викна-Новости 26 февраля 2022, 20:00

Больше видео
0:06:47
як справитися з тивогою
Как сохранять спокойствие и бороться с тревожностью во время войны: советы психолога
0:04:11
Звернення Зеленського 26.02.2022
К победе! Слава Украине! Обращение Владимира Зеленского к гражданам Украины
0:03:41
Флаг Украины
Эта война — на уничтожение Украины как нации! Олег Сенцов о нашем настоящем
Самая большая больница Львова готова принимать больных
В метро — безопаснее всего: как киевляне провели эту ночь в укрытиях
Смотреть больше

Последние видео
0:06:47
як справитися з тивогою

Как сохранять спокойствие и бороться с тревожностью во время войны: советы психолога
Львівські лікарі готові приймати поранених
Самая большая больница Львова готова принимать больных
0:04:11
Звернення Зеленського 26.02.2022
К победе! Слава Украине! Обращение Владимира Зеленского к гражданам Украины
0:03:41
Флаг Украины
Эта война — на уничтожение Украины как нации! Олег Сенцов о нашем настоящем
0:04:46
Бліцкриг Росії не вдався
Путин ожидал блицкрига — вместо этого оккупант получил жесткий отпор
Самая большая больница Львова готова принимать больных
В метро — безопаснее всего: как киевляне провели эту ночь в укрытиях
0:01:45
Новости Днепра и области
Ситуация остается контролируемой: новости Днепра и области
Українські армійці
Поборем эту нечисть вместе! Военные обратились к украинцам
Російський рубль, банкноти
России отключат SWIFT? Все страны дали добро
0:05:55
новини Харківщини
Не умолкает враждебная канонада: последние детали нападения РФ в Харьковской области
Больше видео
як справитися з тивогою
Читать дальше
Как сохранять спокойствие и бороться с тревожностью во время войны: советы психолога
Звернення Зеленського 26.02.2022
Читать дальше
К победе! Слава Украине! Обращение Владимира Зеленского к гражданам Украины

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь