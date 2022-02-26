Найбільша лікарня Львова готова приймати хворих

Найбільша медична установа Перше територіальне медичне об’єднання міста Львова готова приймати поранених. Три лікарні, які входять до її складу, переведені на військові рейки, а усіх пацієнтів, крім тяжких, виписали.

Заступник керівника штабу цивільного захисту Лікарні швидкої допомоги Першого ТМО Львова Андрій Токарський говорить:

Не дай Бог, але можливе масове поступлення як цивільного населення, так і військового. Тому ми готові до прийому таких хворих.

Проте наголошує, що емоційний стан у працівників лікарні нормальний. Головне триматися міцно разом – і ми переможемо.

Ми знаємо що ми робимо. Ми знаємо для чого ми це робимо. Я думаю, що все буде Україна!

Директорка з розвитку Першого ТМО Ірина Заславець пояснює, що відповідно до Женевської конвенції у воєнний період на всіх будівлях лікарень буде нанесена емблема Червоного хреста є знаком гуманності.

Це визнано майже усіма державами. Зі свого боку ми сигналізуємо, що у своїй будівлі – поранені і хворі.

Такі об’єкти в принципі заборонено чіпати. Це вважається порушенням будь-яких норм міжнародного права.

Керівник екстренної медичної допомоги Львівщини Андрій Ясько повідомляє, що у разі бойових дій у місті, якщо не буде працювати мобільний зв’язок, то можна буде зателефонувати лікарям на стаціонарний.

Якщо взагалі не буде змоги зв’язатись, то машина екстреної допомоги буде працювати у режимі патрулювання. Якщо вони матимуть пацієнта на борту екстренної медичної допомоги, то сирена буде увімкнена.

Як ми зупиняємо таксі, так можна буде зупинити і екстренну медичну допомогу.

Проте у світі медицини все ж стаються дива й у бомбосховищах народжуються діти. Бо життя переможе війну!