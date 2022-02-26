У метро — найбезпечніше: як кияни провели цю ніч в укриттях

Уже дві доби багато киян проводять дні і ночі у метро, оскільки саме станції метрополітену вважаються одним із найбезпечніших укриттів.

Тому коли минулого вечора столичний мер сказав, що на столицю очікує надзвичайно важка ніч, а людям потрібно бути у бомбосховищах, деякі станції були переповнені.

Кияни у якості спальних місць обирають хто що може. Вкриваються ж зазвичай пледами, ковдрами та власними куртками. Хтось із собою не забув взяти і найдорожчих — своїх улюбленців.

Станції відчинені для входу, але вийти не можна через постійні обстріли.

Об 11 вечора світло у метро роблять менш яскравим, щоб усі могли хоч трохи перепочити. Люди ж намагаються не панікувати від такої незвичної картини.

На станціях доволі тепло. Працюють також туалети та фонтанчики з питною водою.

Нагадаємо, що українські військові звернулися до кожного громадянина, повідомивши, що ми поборемо цю нечисть.