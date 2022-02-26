Україна

У метро — найбезпечніше: як кияни провели цю ніч в укриттях

Артем Сорокін, журналіст програми Вікна-новини 26 Лютого 2022, 18:45

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