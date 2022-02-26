В метро — безопаснее всего: как киевляне провели эту ночь в укрытиях

Уже двое суток многие киевляне проводят дни и ночи в метро, поскольку именно станции метрополитена считаются одним из самых безопасных укрытий.

Поэтому когда в минувший вечер столичный мэр сказал, что столицу ожидает чрезвычайно тяжелая ночь, а людям нужно быть в бомбоубежищах, некоторые станции были переполнены.

Киевляне в качестве спальных мест выбирают кто что может. Укрываются же обычно пледами, одеялами и куртками. Кто-то с собой не забыл взять и самых дорогих — своих любимцев.

Станции открыты для входа, но выйти нельзя из-за постоянных обстрелов.

В 11 вечера свет в метро делают менее ярким, чтобы все могли хоть немного отдохнуть. Люди же стараются не паниковать от столь необычной картины.

На станциях достаточно тепло. Работают также туалеты и фонтанчики с питьевой водой.

Напомним, что украинские военные обратились к каждому гражданину, пообещав, что мы поборем эту нечисть.