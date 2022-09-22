Символ украинского сопротивления: кем был погибший военнослужащий с сине-желтым браслетом на руке

“Это мог быть каждый из нас, нас убивают, потому что мы — украинцы”, — именно с такими месседжами по всему миру разлетелось фото, сделанное оперативниками во время эксгумации тел в изюмском лесу. Изуродованное временем и песком от длительного нахождения в братской могиле тело бойца 93-бригады Сергея Совы узнала жена Оксана. По сине-желтых браслетиках, которые дети подарили папе еще в начале войны в 2014-м — они были оберегом защитника Украины.

Сегодня эти браслеты на руке стали одним из символов борьбы украинского народа за независимость и доказательствами страшных преступлений Российской Федерации.

Сегодня Оксана впервые увидела своего мужа за более чем полгода — но неживого. Она приехала в морг Харькова забрать домой тело любимого — 36-летнего Сергея Сову нашли в братской могиле в изюмском лесу среди 17 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Фото, сделанное оперативниками во время эксгумации, облетело весь мир — рука с сине-желтыми браслетами стала одним из символов борьбы украинского народа за свободу. Его распространяли пользователи соцсетей под хештегом изюмская резня (#IzyumMassacre).

Это дети подарили эти браслеты: двое детей и два браслета — он никогда с ними не расставался.

Жена погибшего военнослужащего 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр рассказывает: Сергей ушел на фронт одним из первых, еще в 2014-м году.

Кем был Сергей Сова

Чемпион Украины по боксу среди юниоров и кинолог защищал страну в составе знаменитой 93-й бригады. Защищал Пески, Донецкий аэропорт. После демобилизации подписал контракт. Полномасштабное вторжение застало его в Десне Черниговской области, где он учился на боевого медика.

После освобождения Чернигова мужчина отправился в Харьковскую область — на самое горячее Изюмское направление. 19 апреля Оксана поговорила с мужем в последний раз.

— Он сказал, что ситуация очень сложная, враг продвигается, их накрывает авиация, тяжелая артиллерия, танки, силы были неравные. Но говорил, что будут стоять до конца! Не отступил, там остался.

С тех пор от Сергея не было никаких известий — на поле боя защитника не нашли. Оксана надеялась на плен, чудо — что угодно, лишь бы выжил. Когда Вооруженные силы Украины освободили Изюм, говорит, будто сердце остановилось.

Почти сразу после деоккупации стражи порядка обнаружили массовое захоронение в лесу — сотни крестов с номерами, под которыми были по меньшей мере 445 гражданских: они погибли во время российской оккупации от авиабомб, ракет, от холода и голода, и многих из них россияне пытали.

Рядом братская могила, где закопаны 17 украинских армейцев. Оксана чувствовала: именно там найдут ее мужа. Уверена, что он погиб с честью.

— Он бы не сказал ни слова и на колени ни перед кем бы не упал — это не о моем муже. Я знаю его характер, мужество, достоинство.

Именно браслеты, которые отцу подарили тогда еще годовалая дочь Элина и шестилетний Марат, а также татуировки на теле стали доказательствами того, что погибший и есть Сергей, рассказывает Оксана. Марату сейчас 14. Когда узнал о гибели отца, обратился к президенту Украины с просьбой наградить папу посмертно и посодействовать скорейшему возвращению тела домой для достойного захоронения.

— В пятницу я увидела эти фотографии. Свои эмоции, конечно, я не смогла от них скрывать, они увидели мою боль, отчаяние, конечно — крик, и сын через сутки принял решение написать письмо с обращением к президенту.

Оксана забрала тело мужчины, его похоронят в родном Никополе. Женщина уверена — ее муж гордится собратьями из Вооруженных сил Украины. Изюм свободен. И совсем скоро будет свободна вся Украина.

У него есть татуировка: самурай с сакурой. Он хотел, чтобы эта сакура расцвела, чтобы в нашей стране наступил мир и Украина расцвела.

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