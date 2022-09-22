Символ українського спротиву: ким був загиблий військовослужбовець із синьо-жовтим браслетом на руці

“Це міг бути кожен з нас, нас вбивають, бо ми — українці”, — саме з такими меседжами по всьому світу розлетілося фото, яке зробили оперативники під час ексгумації тіл в ізюмському лісі. Понівечене часом і піском від тривалого перебування в братській могилі тіло бійця 93-ї бригади Сергія Сови впізнала дружина Оксана. Через синьо-жовті браслетики, які діти подарували татові ще на початку війни у 2014-му, — вони були оберегом захисника України.

Нині ці браслети на руці стали одним із символів боротьби українського народу за незалежність і доказами страшних злочинів Російської Федерації.

Сьогодні Оксана вперше побачила свого чоловіка за понад півроку — але неживого. Вона приїхала до морга Харкова забрати додому тіло коханого — 36-річного Сергія Сову знайшли в братській могилі в ізюмському лісі серед 17 військовослужбовців Збройних сил України.

Фото, яке зробили оперативники під час ексгумації, облетіло весь світ — рука з синьо-жовтими браслетами стала одним із символів боротьби українського народу за свободу. Його поширювали користувачі соцмереж під хештегом ізюмська різня (#IzyumMassacre).

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Це діти подарували ці браслети: двоє дітей і два браслети — він ніколи з ними не розлучався.

Дружина загиблого військовослужбовця 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр розповідає: Сергій пішов на фронт одним із перших, ще у 2014.

Ким був Сергій Сова

Чемпіон України з боксу серед юніорів, кінолог боронив країну у складі славнозвісної 93-ї бригади. Захищав Піски, Донецький аеропорт. Після демобілізації підписав контракт. Повномасштабний наступ застав його в Десні на Чернігівщині, де вчився на бойового медика.

Після звільнення Чернігівщини чоловік вирушив на Харківщину — на чи не найгарячіший тоді Ізюмський напрямок. 19 квітня Оксана поговорила з чоловіком востаннє.

— Він сказав, що ситуація вкрай складна, ворог просувається, їх накриває авіація, тяжка артилерія, танки, сили були нерівні. Але говорив, що будуть стояти до кінця! Не відступив, там залишився.

Відтоді від Сергія не було жодної звістки — на полі бою захисника не знайшли. Оксана сподівалась на полон, диво, — будь-що, аби тільки вижив. Коли Збройні сили України звільнили Ізюм, каже, наче серце зупинилося.

Майже одразу після деокупації правоохоронці виявили масове поховання у лісі — сотні хрестів із номерами, під якими були щонайменше 445 цивільних: вони загинули під час російської окупації від авіабомб, ракет, від холоду й голоду, і багатьох із них росіяни катували.

Поруч — братська могила, де закопані 17 українських армійців. Оксана відчувала: саме там знайдуть її чоловіка. Впевнена, що він помер з честю.

— Він би не вимовив і слова і на коліна ні перед ким не впав — це не про мого чоловіка. Я знаю його характер, мужність, гідність.

Саме браслети, які татові подарували тоді ще однорічна донечка Еліна і шестирічний Марат, а також татуювання на тілі стали доказами того, що загиблий і є Сергій, розповідає Оксана. Марату зараз 14. Коли дізнався про загибель батька, звернувся до президента України з проханням нагородити тата посмертно і посприяти якнайшвидшому поверненню тіла додому для гідного поховання.

— У п’ятницю я побачила ці фото. Свої емоції, звичайно, я не змогла від них приховувати, вони побачили мій біль, розпач, звичайно — крик, і син через добу вирішив написати листа зі зверненням до президента.

Оксана забрала тіло чоловіка, його поховають у рідному Нікополі. Жінка впевнена — її чоловік пишається побратимами зі Збройних сил України. Ізюм вільний. І зовсім скоро буде вільна вся Україна.

У нього є татуювання: самурай з сакурою. Він хотів, щоб ця сакура розквітла, щоб у нашій країні настав мир і Україна розцвіла.

Головне фото: Факти

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