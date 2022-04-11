Боже, спаси Францию! Что происходит на выборах-2022 и почему это так важно для Украины

В воскресенье, 10 апреля, во Франции состоялся первый тур президентских выборов, и он важен для Украины. Поскольку от того, кто будет управлять страной, зависит поддержка нашего государства в войне против РФ.

Выборы во Франции-2022

За президентское кресло в этом году, как и на предыдущих выборах, соревнуются, прежде всего, Эмманюэль Макрон (действующий лидер Франции) и печально известная Марин Ле Пен (лидер ультраправой партии Национальное объединение). И похоже, что именно эти двое попадут во второй тур выборов.

Местное издание Le Figaro пишет, что по итогам обработки 100% протоколов именно Макрон и Ле Пен выходят во второй тур гонки.

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Разрыв минимальный: Макрон — 27,6% голосов, Ле Пен — 23,41%.

Тесные связи с Россией

Марин Ле Пен и ее семья годами были олицетворением дружеских отношений с российским президентом Владимиром Путиным.

Более того, перед предыдущими президентскими выборами во Франции (2017 год) Ле Пен поехала на прием к Путину в Москву, а в 2014-м ее партия умудрилась взять кредит в 9 млн евро в российском банке.

Считает ли Ле Пен аннексию Крыма незаконной? Здесь уверенно говорить нельзя, впрочем, именно она призвала Европарламент отменить европейские санкции против России, наложенные за аннексию украинского Крыма.

“Изюминки” политики Ле Пен — антииммиграционная и антиевропейская позиция.

Которую, к сожалению, разделяют тысячи недовольных избирателей.

Между тем, Эмманюэлю Макрону, похоже, дополнительные разъяснения не нужны. Россию он называет агрессором и с самого начала полномасштабного вторжения французский лидер не устает это повторять.

В настоящее время Франция однозначна и в необходимости вводить новые санкции против России, чтобы остановить кровопролитную войну. Макрон признавал, что некоторые сферы французской экономики пострадают из-за введения санкций.

Но нужно смириться с необходимостью платить цену за мир, свободу, демократию.

Отношение к Украине

После вышеописанного позиция Ле Пен по отношению к Украине уже не кажется странной.

С 2014 года Ле Пен последовательно занимает пророссийскую позицию касательно Донбасса и анексированного Крыма.

Относительно полномасштабного вторжения в Украину Ле Пен немногословна. Оговорилась, что войну осуждает, но на заседание Европарламента, где выступал президент Владимир Зеленский, не явилась.

Политик объяснила это тем, что не считает необходимым демонстрировать свою поддержку Зеленскому. Похоже, кандидат на пост президента Франции не считает нужным поддерживать человека, который сейчас олицетворяет украинский народ, отчаянно сражающийся за право на существование.

Между тем, позиция Макрона последовательна — поддержка Украины, санкции против России, оружие и финансы официальному Киеву.

На третий день полномасштабной войны президент Зеленский писал:

— Только что позвонил Эмманюэль Макрон. Должен сказать, что он — настоящий друг Украины. Франция с нами в самые сложные моменты. Поддержка отключения от SWIFT и введение персональных санкций против Путина, обеспечение оборонным оружием.

Очевидно, что французская политика может интересовать ограниченный круг лиц, но сейчас — во время войны — Украине необходима помощь партнеров. Посредством тех же санкций, поставок оружия, финансово. Война — дорогое удовольствие.

Поэтому в случае победы действующего президента Эмманюэля Макрона есть надежда, что Европа будет с нами в трудную минуту, а ослабление давления на агрессора не случится. Если же победит Ле Пен, у нас будет дополнительная забота — каждый раз доказывать Европе, кто на самом деле совершает зверства в нашей стране.

Примечательно, что одна из стран ЕС уже встала на темную сторону. В Венгрии на парламентских выборах победил блок консерваторов во главе с Виктором Орбаном. Он также известен антиевропейской политикой и заигрыванием с Россией.

Это он спрашивал Зеленского в разговоре, трагедия в Буче — не инсценировка?

Акции протеста после выборов во Франции

Европа — сердце демократии, поэтому после оглашения результатов экзитполов на улицы Парижа вышли более полутысячи демонстрантов.

Они жгли файеры, бросали дымовые шашки и даже построили баррикаду.

Участие в массовой демонстрации приняли прежде всего французы, недовольные кандидатурой Ле Пен. Люди возмущены, что одиозного лидера французских ультраправых вообще допустили к участию в выборах.

Echauffourées à Rennes après l’annonce des résultats pic.twitter.com/REj3jwsU6x — BFMTV (@BFMTV) April 10, 2022

Второй тур выборов во Франции

Второй тур президентской гонки во Франции состоится уже 24 апреля. Он покажет, какой будет политика официального Парижа в течение следующих пяти лет, в том числе и относительно главного военного преступника современности — Путина.

Большинство кандидатов, не прошедших во второй тур, призвали избирателей голосовать за Эмманюэля Макрона. Впрочем, французы теперь должны сами решить, на чьей они стороне — света или тьмы.