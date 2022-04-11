Мир

Боже, спаси Францию! Что происходит на выборах-2022 и почему это так важно для Украины

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 11 апреля 2022, 10:00
Вибори у Франції-2022

Больше видео
0:03:50
Як Чехія підтримує Україну у війні проти Росії
И словом, и делом: как Чехия поддерживает Украину в сложные времена
Борис Джонсон та Укрзалізниця
Я слышал, вас здесь называют “железные люди”. Как Борис Джонсон обратился к железнодорожникам и “украинизировал” фамилию
Ситуація на дипломатичному фронті станом на 10 квітня
Миллиарды евро помощи и возобновление работы посольств в Киеве — хорошие новости для Украины на дипломатическом фронте
0:02:51
перехоплені розмови російський військових
Убеждают родных в абсурдности действий Путина — новые перехваченные разговоры российских военных
Смотреть больше

Последние видео
0:00:46
Вибори у Франції-2022

Боже, спаси Францию! Что происходит на выборах-2022 и почему это так важно для Украины
0:02:23
Як працюють аграрії на Запоріжжі
На посевную в бронежилетах! Как работают аграрии в Запорожской области
0:08:32
Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про список колаборантів
Это была фундаментальная встреча! Секретарь СНБО о встрече Джонсона и Зеленского и список коллаборантов
0:03:39
Волонтерство під час війни - як харківські воркаутери розвозять гуманітарну допомогу
Те, кто проскользают между пулями: харьковские спортсмены ежедневно развозят гуманитарный груз нуждающимся
0:02:33
Як школярка малює NFT-кота та допомагає українській армії
NFT-кот школьницы собрал 80 тыс. грн для украинской армии. Как девочка поддержала ВСУ
Актуальна карта бойових дій 11.04.22
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 11 апреля
Деблокада - що це і чи можлива деблокада Маріуполя
Мариуполь нуждается в деблокаде: что это и готовы ли к ней украинские военные
0:02:46
Нові перехоплені розмови російських військових від СБУ 10.04
“Сафари на украинцев” — именно так российских военных призывают на войну. Новые перехваченные разговоры оккупантов
0:00:50
Харківського кота Степана номінували на премію блогерів
Самый влиятельный инфлюэнсер? Харьковского кота Степана номинировали на престижную блоггерскую премию
0:09:05
звернення Зеленського 10 квітня
Им придется признать правду – обращение Зеленского 10 апреля
Больше видео
Як працюють аграрії на Запоріжжі
Читать дальше
На посевную в бронежилетах! Как работают аграрии в Запорожской области

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь