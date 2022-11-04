От окон до технологического обеспечения: мир с новой силой принялся помогать Украине

В связи с последними обстрелами по критической инфраструктуре в преддверии зимних холодов, страны ЕС с двойной силой принялись помогать Украине.

Евросоюз уже предоставил Украине пособия на €22 млрд. Об этом перед встречей министров иностранных дел Группы семи в Германии заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. По его словам, это не считая военной поддержки, которую выделяли государства-члены ЕС.

Болгария тоже с Украиной. Национальная ассамблея поддержала резолюцию о предоставлении нашему государству военной и технической помощи. Против документа были разве что пророссийские силы, утверждающие, что таким образом Болгария может стать стороной конфликта.

Сейчас также смотрят

Резолюция означает, что теперь правительство страны должно в течение 30 дней представить проект решения о поставках оружия Украине в парламент.

Помощь Украине

Лидер Демократической Болгарии Христо Иванов отмечает: мир должен понять, что российская агрессия — самая большая и самая плохая в истории.

— Попытка пересмотреть действующий порядок в Восточной Европе — об этом Путин заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Там он прямо сказал, что Россия стремится пересмотреть действующий порядок в Восточной Европе. Оттуда вытекают и Грузия, и Крым.

Речь не только о войне в Украине, не об отдельных территориях, а о попытке навязать российскую имперскую политику.

Корпорация Misrosoft до конца 2023 года предоставит нашему государству технологическую помощь на $100 млн. Об этом заявил вице-президент компании Брэд Смит в ходе встречи с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым.

Благодаря этой помощи государственные учреждения и критическая инфраструктура бесплатно продолжат использовать цифровую инфраструктуру и работать в облаке Misrosoft.

— Когда война началась, мы все надеялись, что это недолго. Но сейчас уже ноябрь, и нам нужно планировать заранее не только на зиму, но и на 2023 год. Поэтому мы в Misrosoft в следующем году оказываем правительству, критической инфраструктуре и другим предприятиям в Украине технологическую помощь.

Чтобы стабилизировать энергосистему, Группа семи договорились послать обогреватели автономной генерации, помпы, кровати, одеяла и палатки. Глава МИД Германии Анналена Бербок, сейчас председательствующая в G-7, обвинила российского диктатора Путина в бесчеловечных атаках на украинскую энергетическую инфраструктуру. И пообещала, что мир не даст украинцам погибнуть от голода и замерзнуть.

Мы не дадим президенту Путину реализовать свою стратегию и сломать Украину. Мы не согласимся с тем, что он надеется разрушить международное единство.

К срочному восстановлению энергетической инфраструктуры Украины присоединяется и Швейцария. На это правительство выделит 100 млн франков. Кроме покупки источников энергии, там пообещали еще и помочь ремонтировать рельсовые скрепления, необходимые для перевозки тяжелых грузов.

А украинцам, которые перед наступлением холодов оказались в беде, Швейцария обещает профинансировать замену окон и утепление домов.

Восстает из пепла Днепропетровская область. В некоторых ее районах отсутствуют окна в домах людей, свет и тепло, но область стойко держится. Читай, что сейчас происходит в Днепропетровской области и где стало спокойнее.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!