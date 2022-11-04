Світ

Від вікон до технологічного забезпечення: світ з новою силою взявся допомагати Україні

Ярослава Марущенко 04 Листопада 2022, 14:30

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