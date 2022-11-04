Від вікон до технологічного забезпечення: світ з новою силою взявся допомагати Україні

У зв’язку з останніми обстрілами по критичній інфраструктурі напередодні зимових холодів країни ЄС з подвійною силою кинулися допомагати Україні.

Євросоюз уже надав Україні допомоги на €22 млрд. Про це перед зустріччю міністрів закордонних справ Групи семи у Німеччині заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. За його словами, це не враховуючи військової підтримки, яку виділяли держави-члени ЄС.

Болгарія також з Україною. Національна асамблея підтримала резолюцію про надання нашій державі військової та технічної допомоги. Проти документа були хіба проросійські сили, які твердять, що так Болгарія може стати стороною конфлікту.

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Резолюція означає, що тепер уряд країни має протягом 30 днів подати проект рішення про постачання зброї Україні до парламенту.

Допомога Україні

Лідер Демократичної Болгарії Хрісто Іванов зазначає: світ має зрозуміти, що російська агресія — найбільша та найгірша в історії.

— Спроба переглянути чинний порядок у Східній Європі — про це Путін заявив на Мюнхенській конференції з безпеки у 2007 році. Там він прямо сказав, що Росія прагне переглянути чинний порядок у Східній Європі. Звідти випливають і Грузія, і Крим.

Мова не лише про війну в Україні, не про окремі території, а про спробу нав’язати російську імперську політику.

Корпорація Misrosoft до кінця 2023 року надасть нашій державі технологічну допомогу на $100 млн. Про це заявив віце-президент компанії Бред Сміт під час зустрічі з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим.

Завдяки цій допомозі державні установи та критична інфраструктура безоплатно продовжать використовувати цифрову інфраструктуру та працювати в хмарі Misrosoft.

— Коли війна почалася, ми усі сподівалися, що це ненадовго. Але зараз уже листопад, і нам потрібно планувати наперед не лише на зиму, а й на 2023 рік. Тож ми в Misrosoft упродовж наступного року надаємо уряду, критичній інфраструктурі та іншим підприємствам в Україні технологічну допомогу.

Щоб стабілізувати енергосистему, Група семи домовилась надіслати обігрівачі автономної генерації, помпи, а ще ліжка, ковдри та намети. Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, яка нині головує в G7, звинуватила російського диктатора Путіна в нелюдських атаках на українську енергетичну інфраструктуру. І пообіцяла, що світ не дозволить українцям загинути від голоду та замерзнути.

Ми не дамо президенту Путіну реалізувати свою стратегію зламу України. Ми не погодимося з тим, що він сподівається зруйнувати міжнародну єдність.

До термінового відновлення енергетичної інфраструктури України долучається і Швейцарія. На це уряд виділить 100 млн франків. Окрім купівлі джерел енергії, там пообіцяли ще й допомогти ремонтувати рейкові скріплення, які необхідні для перевезення важких вантажів.

А українцям, які перед настанням холодів опинилися в скруті, Швейцарія обіцяє профінансувати заміну вікон та утеплення осель.

Постає з попелу Дніпропетровська область. У деяких її районах відсутні вікна у домівках людей, світло та тепло, але область незламна. Читай, що зараз відбувається у Дніпропетровській області та де стало спокійніше.

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