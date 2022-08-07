Ексклюзиви

Далекобійна артилерія, бойові літаки та економічна підтримка: Курт Волкер про те, якою має бути допомога Україні

Ольга Чайко, Журналістка програми Факти ICTV 07 Серпня 2022, 21:00

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