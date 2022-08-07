Далекобійна артилерія, бойові літаки та економічна підтримка: Курт Волкер про те, якою має бути допомога Україні

Колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер приїхав із неофіційним візитом на Київщину. Він тут, аби не з новин розуміти, що відбувається у нашій країні, й більш ефективно вимагати американської підтримки українському народові.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Курт Волкер розповів, що дуже велику роль відіграє постачання зброї.

Зокрема, Україна має отримати далекобійну артилерію, бойові літаки, а також Захід не має втомлюватися від України та мусить допомогти нам повернути усі свої землі, включно із Кримом.

Якою має бути допомога від західних партнерів?

Ця війна далека від завершення, тому Україна потребує багато допомоги. Передусім, військової.

Ми надали її у небачених кількостях, США та ще деякі країни, але цього недостатньо. Ми маємо знизити кількість лімітів на нашу допомогу, натомість поставити чіткі цілі.

Наприклад, ми встановили ліміти на дальність артилерійської зброї, яку ми постачаємо. Але це не має сенсу, коли ми бачимо, де знаходяться російські війська, і чого Україні коштує прибрати їх.

Україна потребує більш далекобійної артилерії, яка досягатиме віддалених цілей.

Також ми маємо постійно постачати боєприпаси, бо Україна сама не може випускати їх у достатній кількості, особливо йдеться про набої для артилерійських систем, які надає Захід.

Скільки, за вашими прогнозами, ще триватиме війна в Україні?

Ніхто не може сказати, скільки іще вона триватиме.

Усе, що ми маємо робити, це ухвалювати правильні рішення і розставляти правильні пріоритети. Якщо Україна отримає правильну зброю та тренування, матиме безперервне постачання боєприпасів, робитиме правильні вибори.

Думаю, що до осені ви матимете певні здобутки. Якщо подивитеся на контрнаступ на Херсонщині, тиск у Запорізькій області, відштовхування ворога на Харківщині, то зрозумієте, що здобутки можливі.

Проте Росія вкопується, намагається втримувати території, які вона окупувала, це займе час.

Ми на Заході маємо підготуватися не втомлюватися, не засмучуватися, не ставити питання: “Скільки ж це усе триватиме”.

Також виступають за активну підтримку України й інші політики світу. Читай інтерв’ю депутата Сейму Литви про відмову країни від енергоресурсів РФ.

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