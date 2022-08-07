Эксклюзивы

Дальнобойная артиллерия, боевые самолеты и экономическая поддержка: Курт Волкер о том, какой должна быть помощь Украине

Ольга Чайко, Журналист программы Факты ICTV 07 августа 2022, 21:00
Курт Волкер - інтерв'ю

Больше видео
0:04:32
Євген Клопотенко інтерв'ю
Псих, мерзавец и социопат? Какая книга покорила сердце Евгения Клопотенко
0:04:34
Катерина Кухар
Екатерина Кухар: об унижении, стертых до крови пальцах и отношениях с мужчиной
0:06:12
Ніколь Князева
Самый сильный ребёнок Украины: как Николь Князева установила более 100 мировых рекордов
0:42:00
Михайло Федоров
Михаил Федоров о личной жизни, путешествиях и реформах, которые повлияют на нас
Смотреть больше

Последние видео
Курт Волкер - інтерв'ю

Дальнобойная артиллерия, боевые самолеты и экономическая поддержка: Курт Волкер о том, какой должна быть помощь Украине
0:09:19
Крим
В Крыму детей заставляют учить речи Путина: как усиливается информационный террор на полуострове
0:06:00
Яка ситуація в Мелітополі 7 серпня: Федоров про псевдореферендум
Угрожают расстреливать людей, которые не поддерживают Россию. Что известно о псевдореферендуме в Мелитополе
Не хвилює навіть ядерна катастрофа. Чому Росія використовує Запорізьку АЕС для погроз
Не волнует даже ядерная катастрофа. Почему Россия использует Запорожскую АЭС
0:00:57
День Повітряних сил України: як військові захищають небо
Как будто атланты держат наше небо! День Воздушных сил Украины: рассказываем о подвигах летчиков
Третя фаза війни в Україні - Сергій Грабський про битву за Південь
Начало новой фазы вторжения — военный эксперт об определяющей битве на Юге и российский ва-банк
0:06:07
Банки їжі
Банки еды в Украине: как они работают, кто может получить продукты и какие нюансы
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 7 серпня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 7 августа
0:03:53
Відновлення будинку на Лобановського у Києві
Люди без жилья: в Киеве продолжается восстановление — что будет с домом на Лобановского
0:02:32
Амбулаторії для лікування військових
Здоровье наших бойцов: как в прифронтовых селах создают амбулатории для лечения военных
Больше видео
Крим
Читать дальше
В Крыму детей заставляют учить речи Путина: как усиливается информационный террор на полуострове

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь