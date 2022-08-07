Дальнобойная артиллерия, боевые самолеты и экономическая поддержка: Курт Волкер о том, какой должна быть помощь Украине

Бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер приехал с неофициальным визитом в Киевскую область. Он здесь, чтобы не по новостям понимать, что происходит в нашей стране, и более эффективно требовать американской поддержки украинскому народу.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV Курт Волкер рассказал, что очень большую роль играет поставка оружия.

В частности, Украина должна получить дальнобойную артиллерию, боевые самолеты, а также Запад не должен уставать от Украины и помочь нам вернуть все свои земли, включая Крым.

Какой должна быть помощь от западных партнеров?

Эта война далека от завершения, поэтому Украине нужно много помощи. Прежде всего, военной.

Мы предоставили ее в невиданных количествах, США и некоторые страны, но этого недостаточно. Мы должны снизить количество лимитов на нашу помощь, а задать четкие цели.

Например, мы установили лимиты на дальность поставляемого артиллерийского оружия. Но это бессмысленно, когда мы видим, где находятся российские войска, и чего Украине стоит убрать их.

Украина нуждается в более дальнобойной артиллерии, которая будет достигать отдаленных целей.

Также мы должны постоянно поставлять боеприпасы, потому что Украина сама не может выпускать их в достаточных количествах, особенно речь идет о патронах для артиллерийских систем, которые предоставляет Запад.

Сколько, по вашим прогнозам, еще будет продолжаться война в Украине?

Никто не может сказать, сколько еще будет продолжаться.

Все, что мы должны делать, это принимать правильные решения и расставлять правильные приоритеты. Если Украина получит правильное оружие и тренировки, будет непрерывная поставка боеприпасов, будет делать правильные выборы.

Думаю, что к осени вы получите определенные достижения. Если посмотрите на контрнаступление на Херсонской области, давление в Запорожской области, отталкивание врага на Харьковской области, то поймете, что достижения возможны.

Однако Россия вкапывается, пытается удерживать территории, которые она оккупировала, это займет время.

Мы на Западе должны подготовиться не уставать, не расстраиваться, не ставить вопрос: “Сколько же это будет продолжаться”.

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