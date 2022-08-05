Видели мы этот российский газ, как их корабль! Депутат Сейма Литвы об отказе страны от энергоресурсов РФ

Жигимантас Павильонис — член комитетов по иностранным и европейским делам Сейма Литвы, международный секретарь политической партии Союз Отечества — Христианские демократы и бывший посол Литвы.

В эксклюзивном интервью Вікнам он рассказал о пути своего государства от энергетической зависимости от России до полного использования альтернативных источников газа и нефти, а также о будущем РФ и Европы.

— Уже которую неделю продолжается эпопея с газовым шантажом Европы Путиным. Как известно, Литва давно отказалась от российского газа. Как в вашей стране принимали это решение?

— До войны мы в Вильнюсе провели большой энергетический саммит. Был тогда вице-президент США Дик Чейни, президент Виктор Ющенко, Михеил Саакашвили из Грузии и Ильхам Алиев из Азербайджана. Мы тогда сказали, что не позволим России использовать энергетику как оружие против наших демократий.

Это России очень не понравилось. Она отрубила нам снабжение нефти символически по нефтепроводу Дружба. И чинит этот нефтепровод с шестого года.

Мы ничего не получаем. Это был хороший урок, и мы поняли, что нам надо отрубить себя от всех российских энергоносителей, потому что это рабство. Однажды это будет использовано против нас.

Мы построили терминал нефти в море и получаем нефть от кого мы хотим. Наш президент Даля Грибаускайте то же самое сделала с газом.

Мы были одними из первых на Балтийском море. Ну, еще польский терминал Свиноуйсце был. Мы договорились еще с погибшим президентом Лехом Качинским, что нужно строить эти терминалы.

В этом же году соединили сети Литвы и Польши. Когда Польша стала одной из первых жертв России из-за непоставки газа, мы сразу же дали газ из нашего терминала.

Сегодня мы не только не боимся России, мы даже спасаем и Эстонию, и Польшу, и все другие страны. Мы можем даже дойти до Украины. Так что, если что, на вас будут работать два терминала: литовский и польский.

И видели мы этот российский газ, как их корабль!

— Прекрасная формулировка! Я так понимаю, что сжиженный газ — это единственное современное решение, как избавиться от энергетической зависимости от России?

— Я бы так сказал, когда был в Вашингтоне. Тогда американские дипломаты приносили карты терминалов сжиженного газа в мире. Была очень модная фраза “революция сжиженного газа”.

Тогда мир разделился на “сегодня” и “завтра”. Сегодня еще доминируют страны, продающие газ по трубопроводам. Но это 19 век. Это страны, не любящие рынка и выбора. Они монополии, строящие свои империи.

Но в будущем мире они умирают, потому что тратят большие деньги на долгосрочные контракты и инвестиции. А рынок всегда выигрывает. Мы сейчас можем получить газ отовсюду: из Норвегии, Америки, южных и арабских стран.

Вот были у нас делегации из Германии, которая будет строить первый терминал. Она пойдет по нашей тропе. Это отрежет Россию от будущего, потому что в будущем никто не будет вести бизнес так, как сейчас.

Сейчас Россия уничтожает себя, потому что там все закрывается. Вот последние данные — 97% новых автомобилей уже не выходят.

Россия становится сырьевым государством. Но когда мы построим рынок газа везде и цены упадут, то Россия просто загнетется со своей сырьевой экономикой.

Ведь в будущем можно выжить только тогда, когда твоя экономика диверсифицирована, гибкая и может получить нужные средства отовсюду.

— Как известно, сегодня Германия наиболее подвержена газовому шантажу России и теперь активно ищет альтернативы. Как вы считаете, успеют ли они накопить достаточное количество газа до зимы?

— Немцы до сих пор думали, что Россия даже в советское время никогда не прекращала поставлять газ. А сейчас этот миф о надежном партнере лопается со скоростью света. Немцы и другие европейцы — люди серьезные. Они привыкли жить без стресса.

У них очень много денег, мозгов, и они решительно повернут на другую сторону. Если французы, немцы и другие технологически и исторически отвернуться от России, я не знаю, куда Россия денет свою нефть.

Ну, будет продавать Китаю по 30% цены и станет его газовой остановкой. Но Китай все возьмет из России, и в последний момент и саму Россию, мы это знаем. Так что закончился бизнес, господин Путин. И закончилась твоя эра. И эта война твоя последняя.

— На самом же деле Путин преследует цель надавить на Европу так, чтобы она перестала помогать Украине. Какие вы видите мотивы в его действиях, если попытаться проследить их?

— Надо вообще заметить, что он это делает не как реакцию на нашу политику. Он начал эту войну годом ранее. Путин специально сокращал поставки газа с 2001 года.

Он просто думает, как все эти шариковы. У них такая собачья, думаю, логика. Как будто они вытащат из кармана нож и все цивилизованные европейцы упадут на колени и отдадут Украину.

Но я думаю не так. Мы просто видим хулигана, уничтожающего себя. И это значит, что если он размахивает ножом, то надо с ним просто не иметь дел.

В Европе очень популярны зелёные партии. Наша молодежь вся либо либеральная, либо зеленая. Так что он (Путин — ред.) отрезает себя от будущего. Он остается в русском сортире. И после этого размахивания ножом он не получит не только Украину, но и Россию.

Россия отмахнется от него, потому что я не знаю, сколько еще россияне смогут так жить. Новое поколение и нормальные люди уже все уехали со своими детьми оттуда. Но это только начало эффекта санкций.

А к концу этого года придет глухая ночь. Тогда посмотрим, какие выводы россияне сами сделают о таком “гениальном” вожде, вернувшем Россию в средневековую тьму.

— Как вы думаете, то, что мы видим сейчас, это имеет характер предупреждения Европы или это уже полноценная газовая война Путина?

— Путин еще думает, что заставит нас встать на колени. Но мы еще никогда не были так едины против России. Мы даже официально на мадридском саммите НАТО назвали Россию, как в советское время, самым главным нашим врагом.

А то, что у нас написано, это не как в России. Это уже становится политикой. Это не только слова. Сама Европа, может, иногда не имеет стратегической силы видеть на 10-15 лет вперед. Но агрессия заставляет ее это быстро сделать, потому что у нас все деньги и мозги мира.

И еще символично, что через 20 минут мы закончим ратификацию вступления Финляндии и Швеции в НАТО. И снова это результат такой стратегической политики Путина. Спасибо, товарищ КГБист, за то, что вы решаете все проблемы нашей безопасности.

— Сейчас многие СМИ пугают страшилками, что немцы замерзнут в квартирах и потеряют работу, потому что заводы остановятся. По-вашему, насколько все-таки нехватка газа реально может отразиться на населении?

— Они уже сейчас начали экономить. Зеленые в коалиции давно говорили, что надо все деньги бросить на зеленую экономику. Вот это сейчас станет реальностью. Также это может заставить европейцев принять некоторые незеленые, как им кажется, решения по атомной энергетике.

Если раньше было очень модно закрывать ядерную энергетику, то сейчас, думаю, некоторые страны откроют ее. Мы будем использовать все, понимая, что это цена независимости, и видя, какую цену сейчас платят украинцы.

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Польша выражает лидерство и четкую позицию в поддержке нашего государства. Поэтому и получает угрозы от Кремля.

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