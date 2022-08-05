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Видели мы этот российский газ, как их корабль! Депутат Сейма Литвы об отказе страны от энергоресурсов РФ

Артем Куля 05 августа 2022, 15:00
Жиґімантас Павільоніс
Фото: Getty Images

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