Преступление – второе имя России. Ажиотаж на выставке Дом российских военных преступлений в Давосе

Выставку Дом российских военных преступлений представят в разных столицах Европы. Прежде всего, в Брюсселе и штаб-квартире НАТО.

Ранее ее представили на Всемирном экономическом форуме в Давосе в здании, которое раньше всегда принадлежало российской делегации. Но впервые там показали подлинное лицо России и ее зверства.

Россия здесь предстала как страна варварства, садизма, алчности и беспощадности. Внимание к событию было настолько высоким, что выставку охраняли дополнительные группы швейцарских полицейских.

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Российские солдаты убивают украинцев потому, что они украинцы. Российская армия разрушает Украину, потому что это Украина. Именно в этом состоит цель и смысл этого вторжения. Похоже, что перечень признаков геноцида из декабрьской Конвенции ООН 1948 г. российские преступники в погонах используют в качестве источника вдохновения, а не предупреждения о наказании, – говорит Андрей Ермак.

Идею превратить российский дом и дом преступлений россиян совместно реализовали Фонд Виктора Пинчука и PinchukArtCentre, Офис президента Украины и украинский МИД. Главная цель – консолидация мира против России.

— Сейчас мы переживаем очередной геноцид со стороны россиян, и если мы будем рассказывать эту историю как можно громче, возможно, это остановит кого-то из них, возможно, это спасет чью-то жизнь, возможно, это будет побуждать политиков по всему миру присылать оружие и вводить более строгие санкции.

Нам не нужно “Никогда снова” в будущем, нам нужно “Остановись сейчас!”. Бизнесмены обязаны помогать рассказывать эти истории, — комментирует бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук.

Это не художественный проект, это набор фактов о военных преступлениях россиян в Украине, которые затем будут предоставлены в международном суде. Все покажет Наталья Луценко.