Ахиллесова пята России: почему все чаще происходят взрывы на аэродромах Энгельса и Дягилево

Когда Российская Федерация начинала неспровоцированную войну на территории Украины, оккупанты даже не думали, что взрывы будут раздаваться и на территории России.

Теперь россияне и сами почувствовали, хоть и в несоизмеримой силе, что такое война. Эксперт по авиации Анатолий Храпчинский рассказал в студии телемарафона Єдині новини, почему Украина бьет по Энгельсу и Дягилеву, а также могут ли россияне сами собирать двигатели, которые они используют в стратегической авиации России.

По его словам, мощности у россиян настолько ограничены, что это заставляет Россию прибегать к “авиационному каннибализму”, чтобы поддерживать борта в летном состоянии.

— Двигатели в Советском Союзе не делали мощные, они не могут долго работать. У России сейчас проблемы с двигателями даже для гражданской авиации.

Они не могут выпускать двигатели для стратегической авиации, только за счет “авиационного каннибализма” — продолжать их работу.

Техническая составляющая является так называемой пятой Ахиллесовой России. Поэтому нам и надо бить как можно сильнее, — отметил Храпчинский.

Эксперт также добавил, что недаром недавно произошел удар по самолету Су-57 на аэродроме Ахтубинск, где испытывают новые образцы вооружения.

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Взрывы в Энгельсе и Дягилево: что известно

Как отметил Анатолий Храпчинский, Дягилево и Энгельс — две авиационные базы, которые предполагались как основные базы-эксплуатанты стратегической авиации, которая является носителем ядерного оружия.

— Поэтому мы постоянно слышим: “в Энгельс прибыли самолеты для снаряжения ракет”, потому что только там они и могут это сделать, — отметил эксперт.

Энгельс на карте

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