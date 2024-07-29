Ахіллесова пʼята Росії: чому все частіше вибухає на аеродромах Енгельса та Дягілєво

Коли Російська Федерація починала неспровоковану війну на території України, окупанти навіть не думали, що вибухи лунатимуть й на території Росії.

Тепер росіяни й самі відчули, хоч й у неспівмірній силі, що таке війна. Експерт з питань авіації Анатолій Храпчинський розповів у студії телемарафону Єдині новини, чому Україна бʼє по Енгельсу та Дягілєво, а також чи можуть росіяни самі збирати двигуни, які вони використовують у стратегічній авіації Росії.

За його словами, потужності у росіян настільки обмежені, що це змушує Росію вдаватися до “авіаційного канібалізму”, аби підтримувати борти у льотному стані.

— Двигуни у Радянському Союзі не робили потужними, вони не можуть довго працювати. У Росії зараз проблеми з двигунами навіть для цивільної авіації.

Вони не можуть випускати двигуни для стратегічної авіації, лише коштом “авіаційного канібалізму” — продовжувати їхню роботу.

Технічна складова є так званою Ахіллесовою п’ятою Росії. Тож по цьому нам і треба бити якомога сильніше, — зазначив Храпчинський.

Експерт також додав, що недарма нещодавно відбувся удар по літаку Су-57 на аеродромі Ахтубінськ, де випробовують новітні зразки озброєння.

Читати на тему Страх ескалації чи передвиборчі загравання: чому партнери не підтримують удари по території РФ Чому США і партнери не дозволяють Україні бити західною зброєю глибоко в тилу Росії.

Вибухи в Енгельсі та Дягілєво: що відомо

Як зазначив Анатолій Храпчинський, Дягілєво та Енгельс — це дві авіаційні бази, які передбачалися як основні бази-експлуатанти стратегічної авіації, яка є носієм ядерної зброї.

— Тому ми постійно чуємо: “в Енгельс прибули літаки для спорядження ракет”, бо лише там вони й можуть це зробити, — зазначив експерт.

Енгельс на карті

Раніше росіяни вже розповідали, що удари по НПЗ ніяк не вплинули на країну-агресорку: однак чи дійсно це так, ми розповіли в нашому іншому матеріалі. Читай, як удари по НПЗ вплинули на економіку Росії.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.