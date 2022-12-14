Эффективный против врага ЗРК Patriot: характеристики, цена и у кого есть на вооружении

Украина сейчас как никогда нуждается в поддержке своих партнеров для закрытия пространства над важными объектами и для удачного контрнаступления. США планирует подписать указ, который снабдит украинских военных зенитно-ракетными установками Patriot.

Что такое ЗРК Patriot и какие его характеристики — читай в материале.

История ЗРК Patriot

Американский зенитный ракетный комплекс MIM-104 Patriot производит американская компания Raytheon, являющаяся крупнейшим в мире производителем управляемых ракет. Такое вооружение есть у США и их союзников.

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Система Patriot создавалась с 1963 года как основная платформа воздушной защиты на средних и больших высотах. Вдобавок к этому, Patriot является платформой перехвата баллистических ракет, причем с появлением PAC-3, эта задача является основным назначением комплекса.

Кроме пусковых установок и ракет нескольких возможных типов, в состав комплексов Patriot входят также радиолокационная станция, пункт управления и другое вспомогательное эксплуатационное оборудование.

ЗРК Патриот состоит из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы. Впервые такая ракетно-зенитная установка использовалась во время войны в Персидском заливе, но она стала полезной как противоракетный, а не противовоздушный ЗРК.

Характеристики ЗРК Patriot

максимальная дальность перехвата цели — 80 км;

минимальная дальность перехвата цели — 3 км;

максимальная высота перехвата цели — 24 км;

минимальная высота перехвата цели — 0,06 км;

максимальная скорость цели составляет 1600 метров в секунду;

высота поражения баллистических целей составляет до 15 км;

количество целей, которые могут обстреливаться одновременно — 8 (в секторе 90°);

вероятность поражения цели — 0,8 (в боевых условиях — 0,4-0,6);

масса ракеты — 912 кг.

Сколько стоит ЗРК Patriot

Стоимость снабжения 9 батарей систем Patriot может доходить до $9 миллиардов.

Стоимость пуска одной ракеты составляет около $3 миллионов.

В настоящее время такой ЗРК находится на вооружении США, Польши, Румынии, Германии, Нидерландов, Греции и еще десяти стран мира.

Раньше мы писали характеристики и объясняли, как россияне модифицировали ракеты С-300 в войне против Украины.

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