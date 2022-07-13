Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 13 июля

Существует кое-что, что не подвластно человеческому глазу. Этого не увидишь на карте боевых действий – пылкие от любви к своей стране сердца наших защитников. Однако каждый из них нуждается в поддержке как своих родных и близких, так и всего украинского народа.

Поэтому, пока ВСУ выполняют свою чрезвычайно важную и тяжелую работу, украинцам необходимо продолжать быть их опорой в тылу. А также не забывать прислушиваться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 13 июля 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Оперативная обстановка в Украине на 13 июля 2022 года

На Северском направлении артиллерия противника обстреляла населенные пункты Стариковое и Новая Слобода Сумской области и Николаевку и Карповичи Черниговской области.

На Харьковском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы города Харькова и населенных пунктов Сосновка, Старая Гнилица, Украинка, Замуловка, Петровка, Черкасские Тишки, Коробочкиное, Прудянка, Черноглазовка, Кутузовка, Старый Салтов, Новое, Байрак, Дементьевка и Золочив.

Оккупанты пытались вытеснить наши войска из района Дементиевки. Но наши воины успешно отразили несколько штурмов и заставили врага отойти.

На Славянском направлении захватчики обстреляли районы населенных пунктов Дибровно, Мазановка, Адамовка, Барвинково, Гусаровка, Большая Камышеваха, Новая Дмитровка, Крестище, Никополь, Сулиговка и Константиновка.

Подразделения противника вели штурмовые действия с целью улучшения тактического положения вблизи Краснополья, Довгенького, Мазановки и Ивановки. Украинские воины умело оборонялись, нанесли оккупантам значительные потери и заставили их бежать.

Враждебная попытка разведки боем неподалеку от Долины завершилась поражением, значительными потерями со стороны оккупантов и их бегством.

На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Обстрелял наши позиции недалеко от Маяков, Райгородка, Кривой Луки, Верхнекаменского и Пришиба. Также нанес авиационные удары вблизи Серебрянки и Спорного.

На Бахмутском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Соледар, Вершина, Новолуганское, Бахмут, Яковлевка, Майорск и авиационные удары вблизи Берестового, Белогоровки, Вершины и Яковлевки.

При попытке продвинуться в направлении Спирно — Ивано-Дарьевка враг понес потери от кинжального огня наших защитников и хаотично отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник с целью сковывания действий наших войск продолжает обстрелы наших позиций по имеющемуся наземному вооружению вдоль всей линии столкновения. Также нанес авиаудар вблизи Новоандреевки.

На Южнобужском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Александровка, Новая Заря, Осокоровка, Большая Костромка, Мураховка, Любомировка, Поляна, Партизанское, Благодатное, Калиновка, Терновка и Прибужское.

А чтобы приблизить нашу победу, всегда можно перечислить средства для ВСУ. Так, недавно украинцы уже собрали на три Байрактара, но компания решила предоставить их бесплатно. Поэтому читай интервью Сергея Притулы о том, куда пойдут собранные средства.

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