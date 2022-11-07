Актуальная карта боевых действий в Украине 7 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Быть заключенным или свободным человеком на своей земле — сейчас этот вопрос решается в битвах, хотя пока результаты битв не всегда заметны на карте боевых действий.
Однако в наших сердцах уже записан ответ, его добывают наши воины в тяжелых боях на разных направлениях фронта.
А пока мы продолжаем их поддерживать, донатить и внимательно следить за сообщениями Генштаба ВСУ об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Интерактивная карта Deep State подскажет тогда, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует оперативную обстановку в Украине:
Российские оккупанты продолжали занимать оборонительные позиции вдоль Днепра.
Российские оккупанты продолжали занимать оборонительные позиции вдоль Днепра.
В то же время, украинские силы продолжали обстреливать материально-техническое обеспечение и транспорт оккупантов в Херсонской области.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
В течение суток противник нанес три ракетных и три авиационных удара, совершил более пяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Вражеские удары поразили районы семи населенных пунктов Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Сумской областей.
Вражеские удары поразили районы семи населенных пунктов Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Сумской областей.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
На Южнобужском направлении под огонь оккупанта попали районы более 30 населенных пунктов, которые находятся рядом с линией столкновения. В частности, Правдино, Шевченково, Кобзарцы, Белогорка, Малая Сейдеминуха, Новая Каменка, Великая Александровка и Новокиевка.
Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. Совершил более 65 вылетов.
Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 18 ударов. Под огнем оказались 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны оккупантов. Подразделения противовоздушной обороны сбили три БПЛА.
Воины украинских ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два пункта управления, десять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, две станции радиоэлектронной борьбы и ряд других важных военных объектов противника.
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