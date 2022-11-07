Актуальная карта боевых действий в Украине 7 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Быть заключенным или свободным человеком на своей земле — сейчас этот вопрос решается в битвах, хотя пока результаты битв не всегда заметны на карте боевых действий.

Однако в наших сердцах уже записан ответ, его добывают наши воины в тяжелых боях на разных направлениях фронта.

А пока мы продолжаем их поддерживать, донатить и внимательно следить за сообщениями Генштаба ВСУ об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тогда, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует оперативную обстановку в Украине:

Российские оккупанты продолжали занимать оборонительные позиции вдоль Днепра.

В то же время, украинские силы продолжали обстреливать материально-техническое обеспечение и транспорт оккупантов в Херсонской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 7 ноября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение суток противник нанес три ракетных и три авиационных удара, совершил более пяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары поразили районы семи населенных пунктов Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Сумской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Ворожба, Середина Буда и Бунякино Сумской области;

направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сумской области; на Купянском и Лиманском направлениях — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка и Площанка ;

направлениях — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов ; на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка и Опытное ;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Авдеевском направлении — из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опытное и Первомайское ;

направлении — из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Новопавловском и Запорожском направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Времевка, Павловка, Новомихайловка и Гуляйполе.

На Южнобужском направлении под огонь оккупанта попали районы более 30 населенных пунктов, которые находятся рядом с линией столкновения. В частности, Правдино, Шевченково, Кобзарцы, Белогорка, Малая Сейдеминуха, Новая Каменка, Великая Александровка и Новокиевка.

Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. Совершил более 65 вылетов.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 18 ударов. Под огнем оказались 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны оккупантов. Подразделения противовоздушной обороны сбили три БПЛА.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два пункта управления, десять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, две станции радиоэлектронной борьбы и ряд других важных военных объектов противника.

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