Актуальна карта бойових дій в Україні 7 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Бути в’язнем чи вільною людиною на свій землі — зараз це питання вирішується на полі битви, хоч поки і не видніється на карті бойових дій.

Однак у наших серцях вже записана відповідь, її викарбовують наші воїни у тяжких боях на різних напрямках фронту.

А поки ми продовжуємо їх підтримувати, донатити та пильно слідкувати за повідомленнями Генштабу ЗСУ про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує оперативну обстановку в Україні:

Російські окупанти продовжували займати оборонні позиції вздовж Дніпра.

Водночас українські сили продовжували обстрілювати російське матеріально-технічне забезпечення й транспорт окупантів у Херсонській області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 7 листопада 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом доби противник завдав три ракетних та три авіаційних удари, здійснив понад п’ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони семи населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської та Сумської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку — з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Ворожба, Середина Буда та Бунякине Сумської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках — з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Невське, Білогорівка та Площанка ;

на Бахмутському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка та Опитне ;

на Авдіївському напрямку — з танків та усього спектру артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Опитне та Первомайське ;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Вугледар, Времівка, Павлівка, Новомихайлівка та Гуляйполе.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Зокрема, Правдине, Шевченкове, Кобзарці, Білогірка, Мала Сейдеминуха, Нова Кам’янка, Велика Олександрівка та Новокиївка.

Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БПЛА. Здійснив понад 65 вильотів.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 18 ударів. Під ураження потрапили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони окупантів. Підрозділи протиповітряної оборони збили три БПЛА.

Воїни українських ракетних військ та артилерії за добу уразили два пункти управління, десять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два станції радіоелектронної боротьби та низку інших важливих військових об’єктів противника.

Столиця України також залишається у центрі всіх подій. Масовані удари по місту спричиняють великі інформаційні хвилі. Читай, яким буде Новий рік у Києві з огляду на загрозу ракетних ударів та чому кошти бюджету йдуть на нові дороги.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!