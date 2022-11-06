Украинцев хоронили под номерами: эксгумация и опознание тел в Изюме — как проходят следственные действия

В деоккупированном Изюме Харьковской области продолжают идентифицировать тела погибших. После того, как в освобожденном городе нашли массовое захоронение и закончилась эксгумация тел, следователям нужно подтвердить личности умерших.

Поэтому несколько дней подряд к мобильной лаборатории идут родственники: жители Изюма сдают тест ДНК, и только после окончания всех экспертиз они смогут похоронить своих родных.

За первый день работы мобильной лаборатории к специалистам обратились 16 человек. Сейчас на одного человека уходит около получаса, а иногда даже больше. Много времени для опознания отнимает дача показаний и заполнение всех необходимых документов.

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Местная жительница Юлия Татаринова рассказывает, что ее мужа парализовало за неделю до начала полномасштабной войны, поэтому и не выезжала.

Но когда он умер, похоронила сначала у себя во дворе, а потом приехали оккупанты и забрали тело. Женщина говорит, что похоронили его под номером, который ей даже не сообщили, и теперь Юлия ищет тело мужа.

И таких историй в очереди на опознание множество. Следователи же говорят, что будут изучать деятельность россиян и их способ ведения войны, который стал причиной большого количества смертей мирных жителей, даже если они погибли не от снаряда или пули.

Все собранные сведения станут доказательствами на Международном уголовном суде против России, поэтому следователи пытаются собрать как можно больше доказательств.

Изюмское массовое захоронение — это не только замученные, погибшие под обстрелами, но и те, кто не пережил оккупацию.

Из 450 тел, эксгумированных в лесу, до сих пор не удалось идентифицировать около 200 человек. Однако опираться на записи в журнале ритуальщиков нельзя, поскольку были случаи, когда вместо мужчины в могиле находили женщину.

Если родственники погибшего выехали за границу, они могут сдать анализ ДНК самостоятельно. Подробная инструкция на сайте Харьковской прокуратуры.

С продовольствием одними из первых на освобожденную территорию Харьковской области поехали благотворители из Днепра. Читай, что рассказали волонтеры о первых просьбах жителей освобожденного Изюма.

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