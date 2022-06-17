Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 17 июня

Каждый день воины отдают жизнь за то, чтобы все украинцы могли жить в свободной стране под свободным небом. Такова цена свободы, за которую борются абсолютно все, каждый приобщается так, как может.

Сейчас у всех украинцев одна цель и одна мечта – праздновать полную победу, выгнать все русские войска с нашей территории. О том, как наша армия приближает нас к этой мечте, ежедневно информирует Генштаб в своей сводке.

Не стоит игнорировать информацию об опасных направлениях, ведь от этого зависит твоя жизнь.

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Оперативная ситуация в Украине на 17 июня 2022 года

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают прикрывать белорусско-украинскую границу. Продолжается инженерное оборудование позиций в приграничных районах Брестской области.

В период с 14 по 16 июня проведено командно-штабное обучение с воинскими частями тылового обеспечения вооруженных сил Беларуси.

На Северском направлении враг обстрелял из артиллерии район населённого пункта Леоновка в Черниговской области, районы: Уланово, Сопич и Барановка Сумской области. Авиаудар двумя вертолетами Ка-52 недалеко от города Глухова, что на Сумщине.

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия с целью сдерживания подразделений ВСУ, препятствующих дальнейшему продвижению в сторону Государственной границы.

В Харьковском направлении враг применял ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Золочев, Уды, Байрак, Победа, Рубежное, Верхний Салтов, Печенеги и Лебяже.

На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Мазановки, Краснополья и Дубровного.

Украинские воины отразили вражеский штурм в направлении населенного пункта Долина, в результате чего противник отошел.

На Донецком направлении враг не прекращает огненное поражение позиций наших войск вдоль линии столкновения. Основные усилия сосредоточены на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На Лиманском направлении активные наступательные действия не отмечены. Оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии район Стародубовки.

На Северодонецком направлении враг применял артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Лоскутовка, Метелкино и Боровское. Нанес авиационный удар по Лоскутовке.

На Бахмутском направлении российские оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Нью-Йорк, Зайцево, Покровское, Новая Каменка, Яковлевка, Берестово, Николаевка и Новоивановка.

Они нанесли авиаудар вертолетами Ка-52 по мирному населенному пункту Яковлевка. Наши воины снова успешно отразили штурмовые действия противника в направлении Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался штурмом помешать нашим войскам перейти на другие направления.

Совершил обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Железнодорожное, Гуляйполе и Волшебное.

На Южнобужском направлении ситуация существенных изменений не претерпела. Враг продолжает сосредотачивать усилия на содержании занимаемых рубежей и совершенствовании инженерного оборудования позиций.

Применил ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Тополино, Княжевка, Мураховка, Красная Долина, Заря, Котлярово, Новониколаевка, Степная Долина, Таврическое, Лиманы и Александровка.

Враг поддерживает в готовности к применению три носителя высокоточного оружия суммарным залпом до 20 крылатых ракет типа “Калибр”.

Значительные потери российских оккупационных войск разрушают планы военного руководства по быстрому продвижению вглубь территории Украины.

Участились случаи увольнения большого количества личного состава из-за отказа участия в боевых действиях на территории Украины.

Это не позволяет в сжатые сроки осуществить усиление и замену потерявших боеспособность российских подразделений.

Между тем, украинские подразделения, выполняя огневые задачи, продолжают успешно идти к всенародной мечте и уменьшают количество российских оккупантов на украинской земле.

То, что оккупанты откровенно боятся ВСУ и готовые бежать из Украины свидетельствуют перехваченные телефонные разговоры российских военных.

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