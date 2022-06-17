Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 17 червня

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 17 Червня 2022, 06:00
карта бойових дій 17 червня

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