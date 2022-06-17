Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 17 червня

Щодень воїни віддають життя за те, щоб всі українці мали змогу жити у вільній країні під вільним небом. Такою є ціна свободи, за яку борються абсолютно всі, кожен долучається так, як може.

Зараз у всіх українців одна мета й одна мрія — святкувати повну перемогу, вигнати всі російські війська з нашої території. Про те, як наша армія наближає нас до цієї мрії щодня, інформує Генштаб у своєму зведенні.

Не варто ігнорувати інформацію про небезпечні напрямки, адже від цього залежить твоє життя.

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Оперативна ситуація в Україні станом на 17 червня 2022 року

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують прикривати білорусько-український кордон. Триває інженерне обладнання позицій у прикордонних районах Брестської області.

У період з 14 по 16 червня проведено командно-штабне навчання з військовими частинами тилового забезпечення збройних сил Білорусі.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з артилерії район населеного пункту Леонівка в Чернігівській області, райони: Уланове, Сопич і Баранівка Сумської області. Авіаудари двома вертольотами Ка-52 неподалік міста Глухова, що на Сумщині.

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою стримування підрозділів ЗСУ, які перешкоджають подальшому просуванню в бік Державного кордону.

На Харківському напрямку ворог застосовував ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Золочів, Уди, Байрак, Перемога, Рубіжне, Верхній Салтів, Печеніги та Леб’яже.

На Слов’янському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Мазанівки, Краснопілля та Дібровного.

Українські воїни відбили ворожий штурм в напрямку населеного пункту Долина, внаслідок чого противник відійшов.

На Донецькому напрямку ворог не припиняє вогневе ураження позицій наших військ вздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджені на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

На Лиманському напрямку активних наступальних дій не відзначено. Окупанти обстріляли зі ствольної артилерії район Стародубівки.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог застосовував артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Лоскутівка, Метьолкіне та Борівське. Завдав авіаційного удару по Лоскутівці.

На Бахмутському напрямку російські окупанти обстріляли з артилерії райони населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Покровське, Нова Кам’янка, Яковлівка, Берестове, Миколаївка та Новоіванівка.

Вони завдали авіаудару вертольотами Ка-52 по мирному населеному пункту Яковлівка. Наші воїни знову успішно відбили штурмові дії противника в напрямку Берестового.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагався штурмом завадити нашим військам перейти на інші напрямки.

Здійснив обстріли із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Залізничне, Гуляйполе та Чарівне.

На Південнобузькому напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні займаних рубежів та вдосконаленні інженерного обладнання позицій.

Застосував ствольної та реактивну артилерію в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Тополине, Князівка, Мурахівка, Червона Долина, Зоря, Котляреве, Новомиколаївка, Степова Долина, Таврійське, Лимани та Олександрівка.

Ворог підтримує у готовності до застосування три носії високоточної зброї сумарним залпом до 20 крилатих ракет типу “Калібр”.

Значні втрати російських окупаційних військ руйнують плани військового керівництва щодо швидкого просування вглиб території України.

Почастішали випадки звільнення великої кількості особового складу через відмову від участі у бойових діях на території України.

Це не дозволяє у стислі терміни здійснити посилення та заміну російських підрозділів, що втратили боєздатність.

Тим часом українські підрозділи, виконуючи вогневі завдання, продовжують успішно йти до всенародної мрії та зменшують кількість російських окупантів на українській землі.

Те, що окупанти відверто бояться ЗСУ та ладні тікати з України свідчать перехоплені телефонні розмови російських військових.

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