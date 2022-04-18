Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 18 апреля

Видел(-ла) ли ты нашу Украину? Такую цветущую, красивую и могучую? Посетил(-ла) ли Хотинскую крепость, поднялся(-лась) на Говерлу, а купил ли самые красивые, но самые дешевые джинсы на Хмельницком базаре?

Это в планах каждого украинца и, наверное, россияне тоже решили окультуриться, ведь в своих селах такой красоты не видели. Однако мы их сюда не звали, так что незваных гостей домой возвращаем, правда, не всех целыми.

В Украине продолжаются бои за нашу независимость, поэтому передвигаться по территории страны может быть опасно.

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Традиционно Минобороны Великобритании публикует карту боевых действий в Украине в своем Twitter.

Опасные направления

С ними в тандеме Генштаб ВСУ сообщает о направлениях ведения боев.

На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку Харькова, пытается осуществить огневое поражение позиций подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

В Донецком и Таврийском направлениях враг активизировал боевые действия. Продолжает ракетно-бомбовые удары по городу Мариуполю, в том числе с применением стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Оккупанты пытались совершать штурмовые действия в районе морского порта и завода Азовсталь.

На Южнобужском направлении противник продолжал сосредотачивать основные усилия на удержании занимаемых позиций.

За неимением человеческих ресурсов захватчики пытаются приобщить к войне местных жителей временно захваченных территорий. Так, в городе Изюм начата принудительная мобилизация мужчин.

На отдельных временно занятых оккупантами территориях продолжается подготовка к проведению незаконного референдума по провозглашению так называемой “херсонской народной республики”.

Для фальсификации его результатов планируется использовать персональные данные жителей региона, которые собирают оккупанты при выдаче так называемой “гуманитарной помощи”.

Как изменялась карта боевых действий в Украине

Украинцы продолжают доказывать, что мы сильнейшие. 17 апреля, прошел первый соревновательный день Invictus Games в Гааге. Украинские спортсмены уже успели получить комплект наград.