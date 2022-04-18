Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 18 квітня

Чи бачив(-ла) ти нашу Україну? Таку квітучу, красиву та могутню? Чи відвідав(-ла) Хотинську фортецю, піднявся(-лась) на Говерлу, а чи купив найкрасивіші, але найдешевші джинси на Хмельницькому базарі?

Це в планах кожного українця і, напевно, росіяни теж вирішили окультуритися, адже у своїх селах такої краси не бачили. Проте ми їх сюди не звали, тож непроханих гостей додому повертаємо, щоправда, не всіх цілими.

В Україні тривають бої за нашу незалежність, тож пересуватися територією країни може бути небезпечно.

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Традиційно Міноборони Великої Британії публікує карту бойових дій в Україні у своєму Twitter.

Небезпечні напрямки

З ними у тандемі Генштаб ЗСУ повідомляє про напрямки ведення боїв.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування Харкова, намагається здійснити вогневе ураження позицій підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог активізував бойові дії. Продовжує ракетно-бомбові удари по місту Маріуполю, зокрема й із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Окупанти намагалися здійснювати штурмові дії в районі морського порту та заводу Азовсталь.

На Південнобузькому напрямку противник продовжував зосереджувати основні зусилля на утриманні займаних позицій.

Через брак людських ресурсів загарбники намагаються долучити до війни місцевих жителів тимчасово захоплених територій. Так, у місті Ізюм розпочато примусову мобілізацію чоловіків.

На окремих тимчасово зайнятих окупантами територіях продовжується підготовка до проведення незаконного референдуму із проголошення так званої “херсонської народної республіки”.

Для фальсифікації його результатів планується використати персональні дані жителів регіону, які збирають окупанти під час видачі так званої “гуманітарної допомоги”.

Як змінювалася карта бойових дій в Україні

Українці продовжують доводити, що ми найсильніші. 17 квітня, пройшов перший змагальний день Invictus Games (Ігри нескорених) у Гаазі. Українські спортсмени вже встигли здобути комплект нагород.