Гатять із Градів, танків і мінометів: “російський мир” на Запоріжжі

Росіяни гатять із Градів, танків і великокаліберних мінометів по мирних селищах та містечках на Запоріжжі. Над Гуляйполем люди навіть помітили заграву, що характерна для заборонених усіма міжнародними конвенціями фосфорних боєприпасів.

Сьогодні вночі були обстріли Градами і фосфорними бомбами. Знову розбиті житлові будинки та об’єкти соціальної сфери, — розповідає голова Гуляйпільської міської громади Сергій Ярмак.

Минулої ночі в окупованому містечку Пологи загарбники влаштували провокаційний мінометний обстріл і скалічили 12-річну дівчинку. В обласній дитячій лікарні медики рятують її ровесника, що теж зазнав тяжкого скалкового поранення просто у своєму будинку.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Щодня ворожа артилерія гатить по Кам’янському, Новоданилівці та Малій Токмачці. Дивися, яка ситуація на Запоріжжі сьогодні.

Читати на тему Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 17 квітня Генштаб ЗСУ попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де точаться бої.

Десятеро загиблих і 42 поранених, серед яких дев’ятеро дітей — уточнені дані щодо жертв обстрілу Харкова напередодні. Дивися наслідки обстрілів Харкова.