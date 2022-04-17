Гатять із Градів, танків і мінометів: “російський мир” на Запоріжжі

Росіяни гатять із Градів, танків і великокаліберних мінометів по мирних селищах та містечках на Запоріжжі. Над Гуляйполем люди навіть помітили заграву, що характерна для заборонених усіма міжнародними конвенціями фосфорних боєприпасів.
Сьогодні вночі були обстріли Градами і фосфорними бомбами. Знову розбиті житлові будинки та об’єкти соціальної сфери, — розповідає голова Гуляйпільської міської громади Сергій Ярмак.
Сьогодні вночі були обстріли Градами і фосфорними бомбами. Знову розбиті житлові будинки та об’єкти соціальної сфери, — розповідає голова Гуляйпільської міської громади Сергій Ярмак.
Минулої ночі в окупованому містечку Пологи загарбники влаштували провокаційний мінометний обстріл і скалічили 12-річну дівчинку. В обласній дитячій лікарні медики рятують її ровесника, що теж зазнав тяжкого скалкового поранення просто у своєму будинку.
Щодня ворожа артилерія гатить по Кам’янському, Новоданилівці та Малій Токмачці. Дивися, яка ситуація на Запоріжжі сьогодні.
Десятеро загиблих і 42 поранених, серед яких дев’ятеро дітей — уточнені дані щодо жертв обстрілу Харкова напередодні. Дивися наслідки обстрілів Харкова.