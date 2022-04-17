Гатят из Градов, танков и минометов: “русский мир” в Запорожской области

Россияне бьют из Градов, танков и крупнокалиберных минометов по мирным поселкам и городкам в Запорожской области. Над Гуляйполем люди даже заметили зарево, характерное для запрещенных всеми международными конвенциями фосфорных боеприпасов.
Сегодня ночью были обстрелы Градами и фосфорными бомбами. Снова разбиты жилые дома и объекты социальной сферы, — рассказывает председатель Гуляйпольского городского общества Сергей Ярмак.
Сегодня ночью были обстрелы Градами и фосфорными бомбами. Снова разбиты жилые дома и объекты социальной сферы, — рассказывает председатель Гуляйпольского городского общества Сергей Ярмак.
Раньше мы рассказывали, чем опасны фосфорные бомбы.
Минувшей ночью в оккупированном городке Пологи захватчики устроили провокационный минометный обстрел и искалечили 12-летнюю девочку. В областной детской больнице медики спасают ее ровесника, который тоже получил тяжелое ранение прямо в своем доме.
Ежедневно вражеская артиллерия бьет по Каменскому, Новоданиловке и Малой Токмачке. Смотри, какая ситуация в Запорожской области сегодня.
Десять погибших и 42 раненых, среди которых девять детей — уточнены данные о жертвах обстрела Харькова накануне. Смотри последствия обстрелов Харькова.