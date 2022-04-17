Гатят из Градов, танков и минометов: “русский мир” в Запорожской области

Россияне бьют из Градов, танков и крупнокалиберных минометов по мирным поселкам и городкам в Запорожской области. Над Гуляйполем люди даже заметили зарево, характерное для запрещенных всеми международными конвенциями фосфорных боеприпасов.

Сегодня ночью были обстрелы Градами и фосфорными бомбами. Снова разбиты жилые дома и объекты социальной сферы, — рассказывает председатель Гуляйпольского городского общества Сергей Ярмак.

Раньше мы рассказывали, чем опасны фосфорные бомбы.

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