Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 17 квітня

Як виглядає розбитий окупант? Розкидане лахміття, крадені речі та сам злочинець, щоправда, вже по частинах. Якщо не придивлятись, то можна було б прийняти цю експозицію за авангардну картину модерніста.

Проте ми ж з вами знаємо, що наші могутні ЗСУ ще ті митці, а їх мистецтво просто безцінне для нас. Тому як і справжнім творцям прекрасного, нам потрібно їм не заважати та не чіпати.

А щоб не заважати, варто дослухатись до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де точаться бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 17 квітня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Оперативна обстановка в Україні станом на 17 квітня 2022 року

Противник завдавав авіаційних та ракетних ударів по об’єктах інфраструктури та житлових кварталах із залученням повітряного та морського компонентів.

Військкомати РФ агітують військовозобов’язаних, які перебувають у запасі, до підписання короткострокових контрактів терміном від 3 місяців до 1 року. Звичайно, не довгострокових — окупанти так багато не живуть.

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. Проте залишається загроза завдання ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури з території Білорусі.

На Сіверському напрямку противник завершує перегрупування військ. Не виключається, що окупанти продовжать ракетні удари та артилерійські обстріли з території РФ по об’єктах військової та цивільної інфраструктури України.

На Слобожанському напрямку основні зусилля ворога зосереджуються на перегрупуванні, посиленні угруповання своїх військ та продовженні утримання позицій в районі міста Харкова.

На Ізюмському напрямку основні зусилля окупантів зосереджено на утриманні зайнятих рубежів та позицій в районі населених пунктів Суха Кам’янка, Сулигівка, Бражківка, Мала Комишуваха та Андріївка.

Ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення та здійснив спробу проведення наступально-штурмових дій, щоб просунутись вглиб населеного пункту Довгеньке. Зазнав значних втрат.

Після завершення створення ударного угруповання та формування резервів противник буде намагатись відновити наступ у напрямку на Барвінкове та Слов’янськ.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти намагаються здійснювати вогневий вплив та вести штурмові дії на більшості напрямків.

Імовірно, противник зосереджуватиме зусилля на захопленні населених пунктів Попасна, Рубіжне, міста Маріуполь, а також виходу в райони населених пунктів Вугледар і Мар’їнка.

Також ворог готуватиметься до наступу на Курахівському та Авдіївському напрямках.

Разом з тим, спостерігається зниження рівня морально-психологічного стану підрозділів, що діють на Донецькому напрямку. Це пов’язано зі значними втратами ворога, поповнення яких відбулося за рахунок мобілізованих.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджував на спробах встановлення повного контролю над територією Херсонської області та утриманні зайнятих позицій.

У місті Херсоні виявлено поширення російсько-окупаційною адміністрацією агітаційних листівок із закликами до мирного співіснування з окупантами. Водночас продовжується залякування та терор мирного населення.

За наявною інформацією, імовірність залучення оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова до збройної агресії проти України залишається низькою.

Українські захисники продовжують стримувати ворога на визначених рубежах та завдавати окупантам численних втрат в особовому складі та техніці.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю українським ЗМІ про нинішню ситуацію в Маріуполі та складнощі є у можливому підписанні договору з партнерами про гарантії безпеки для України.