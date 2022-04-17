Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 17 апреля

Как выглядит разбитый оккупант? Разбросаны лохмотья, ворованные вещи и сам преступник, правда, уже по частям. Если не присматриваться, можно было бы принять эту экспозицию за авангардную картину модерниста.

Однако мы же с вами знаем, что наши мощные ВСУ еще те творцы, а их “искусство” просто бесценно для нас. Поэтому, как и настоящим творцам прекрасного, нам нужно им не мешать.

А чтобы не мешать, стоит прислушаться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где ведутся бои.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Карта боевых действий в Украине на 17 апреля

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Оперативная обстановка в Украине на 17 апреля 2022 года

Противник наносил авиационные и ракетные удары по объектам инфраструктуры и жилым кварталам с привлечением воздушного и морского компонентов.

Военнослужащие РФ агитируют находящихся в запасе военнообязанных к подписанию краткосрочных контрактов сроком от 3 месяцев до 1 года. Конечно, не долгосрочных – оккупанты так много не живут.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. Однако остается угроза нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры с территории Беларуси.

На Северском направлении противник завершает перегруппировку войск. Не исключается, что оккупанты продолжат ракетные удары и артиллерийские обстрелы с территории РФ по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины.

На Слобожанском направлении основные усилия врага сосредотачиваются на перегруппировке, усилении группировки своих войск и продолжении удержания позиций в районе города Харькова.

На Изюмском направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на содержании занятых рубежей и позиций в районе населенных пунктов Сухая Каменка, Сулиговка, Бражковка, Малая Камышеваха и Андреевка.

Враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение и предпринял попытку проведения наступательно-штурмовых действий, чтобы продвинуться вглубь населенного пункта Довгенькое. Потерпел значительные потери.

После завершения создания ударной группировки и формирования резервов противник будет пытаться восстановить наступление в направлении Барвенково и Славянск.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты пытаются осуществлять огневое влияние и вести штурмовые действия на большинстве направлений.

Вероятно, противник будет сосредоточивать усилия на захвате населенных пунктов Попасна, Рубежное, города Мариуполь, а также выходе в районы населенных пунктов Угледар и Марьинка.

Также враг будет готовиться к наступлению на Кураховском и Авдеевском направлениях.

Вместе с тем наблюдается снижение уровня морально-психологического состояния подразделений, действующих на Донецком направлении. Это связано с большими потерями врага, пополнение которых произошло за счет мобилизованных.

В Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивал на попытках установления полного контроля над территорией Херсонской области и удержании занятых позиций.

В Херсоне выявлено распространение российско-оккупационной администрацией агитационных листовок с призывами к мирному сосуществованию с оккупантами. В то же время продолжается устрашение и террор мирного населения.

По имеющейся информации, вероятность привлечения оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова к вооруженной агрессии против Украины остается низкой.

Украинские защитники продолжают сдерживать врага на определенных рубежах и наносить оккупантам многочисленные потери в личном составе и технике.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский дал интервью украинским СМИ о нынешней ситуации в Мариуполе и сложности в возможном подписании договора с партнерами о гарантиях безопасности для Украины.