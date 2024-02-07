Старые резервы уже уничтожены. Россияне подтягивают войска к Купянску — будет ли наступление

Руководитель пресс-службы ОСГВ Хортица Илья Евлаш в эфире телемарафона рассказал, будет ли наступление на Купянск и что известно о штурмах россиян на этом направлении и подготовке войск. Читай и смотри в материале подробнее.

Будет ли наступление на Купянск — Илья Евлаш о действиях оккупантов

Издание Forbes опубликовало материал, в котором говорилось о резервах российских оккупантов на Купянском направлении. Журналисты насчитали 500 танков, 600 БМП и около 40 тыс. личного состава.

Эта информация не новая. Я осенью сообщал о количестве группировки противника на Лимано-Купянском направлении общей численностью в 110 тыс., — говорит Илья Евлаш.

Он добавил, что не все 40 тыс. одновременно участвуют на передней линии столкновения. Это количество нельзя недооценивать, но продвижений врага нет. На направлении постоянно работает генерал-полковник Александр Сырский и общается с командирами подразделений.

Сейчас также смотрят

Илья Евлаш уточнил количество техники россиян на Купянском направлении: 42 тыс. личного состава, 533 танка, 650 БМП, 430 артиллерийских систем и 160 РСЗО. Не все они в должном состоянии.

Они (россияне — ред.) испытывают снарядный голод, нехватку боеприпасов, и пытаются импортировать их из других стран. Таких как Северная Корея и Иран, — говорит Илья Евлаш.

Россияне подтягивают резервы войск, потому что предыдущие резервы уже уничтожены. Время подготовки российских подразделений уменьшили до 2-3 месяцев. Они стараются сохранить наступательный потенциал до выборов в России.

Российские оккупанты продолжают карательные тактики по отношению к своим военным. Состав войск разный — заключенные, группировка войск Белгород — танковые дивизии, мотострелковые бригады, боевой армейский резерв.

Ранее мы рассказывали, что такое Шабрысь и почему военные собирают на нее деньги.

Фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.