Число жертв не могут сосчитать ни военные, ни чиновники: ситуация в Мариуполе

Оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь, который уже пять дней без света, связи, тепла и воды.

Сегодня по микрорайону Восточный ударили с тяжелой минометной системы залпового огня Буратино. Число жертв ныне не могут посчитать ни военные, ни чиновники.

Обещанный РФ “зеленый коридор” для эвакуации населения уже во второй раз не сработал. Россияне снова обстреляли предварительно намеченные маршруты для мирных жителей.

ВСУ не покидает город и продолжает борьбу. Смотри, как живет Мариуполь сейчас.

На южном направлении оккупанты не оставляют надежды захватить Одессу. Впрочем, город полностью готов к обороне. Смотри, какая ситуация в Одесской области сегодня, 06.03.2022.