Кількість жертв не можуть порахувати ані військові, ані урядники: ситуація у Маріуполі

Окупанти продовжують обстрілювати Маріуполь, який вже п’ять днів без світла, зв’язку, тепла та води.

Сьогодні по мікрорайону Східний вгатили з важкої мінометної системи залпового вогню Буратіно. Кількість жертв нині не можуть порахувати ані військові, ані урядники.

Обіцяний РФ “зелений коридор” для евакуації населення вже вдруге не спрацював. Росіяни знову обстріляли попередньо визначені маршрути для мирних жителів.

ЗСУ не покидає місто та продовжує боротьбу. Дивися, як живе Маріуполь зараз.

На південному напрямку окупанти не полишають надії захопити Одесу. Втім місто повністю готове до оборони. Дивися, яка ситуація в Одеській області сьогодні, 06.03.2022.