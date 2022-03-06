Украина

Есть угроза, но город готов к обороне — ситуация в Одессе сейчас

Елена Яковлева, редактор сайта 06 марта 2022, 21:30

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0:06:18
Гуманітарний коридор у Маріуполі
Снова! Как русская армия сорвала открытие гуманитарного коридора в Мариуполе
0:02:20
Дніпропетровщина сьогодні
Победим только вместе! Как в Днепропетровской области готовятся “встречать” оккупантов
0:01:22
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