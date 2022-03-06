Есть угроза, но город готов к обороне — ситуация в Одессе сейчас

Одесса — важное направление для России. По данным разведки, враг постарается захватить город с моря.

Также угроза существует со стороны самопровозглашенной республики Приднестровья.

11 вражеских кораблей уже несколько дней стоят у берегов Одессы. Однако есть информация, что российские бойцы отказываются десантироваться.

Город полностью готов к обороне. Смотри, какая ситуация сейчас в Одессе.

Вікна рассказывают, какая ситуация в Украине по областям. Смотри, какая ситуация в Днепропетровской области на 06.03.2022.