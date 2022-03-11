Украина

Город отрезан от всех сетей обеспечения — ситуация в Чернигове сегодня

Елена Яковлева, редактор сайта 11 марта 2022, 21:15

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О сирийских наемниках и отношении России к русскоязычным — новое обращение Зеленского 11.03.22
0:03:57
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Міжнародні платіжні системи скасували плату за послуги для українців
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