Город отрезан от всех сетей обеспечения — ситуация в Чернигове сегодня

Ситуация в Черниговской области остается сложной, но контролируемой.

Глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус рассказал, что происходит в городе и проводится ли эвакуация населения.

В большей части города отсутствует электро-, водо-, тепло- и газоснабжение. На сегодняшний день город находится отрезанным от всех сетей обеспечения, — отметил Чаус.

Чернигов находится под постоянным обстрелом российских оккупантов.

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