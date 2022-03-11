Місто відрізане від усіх мереж забезпечення — ситуація в Чернігові сьогодні

Ситуація на Чернігівщині залишається складною, але контрольованою.
Голова Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус розповів, що відбувається в місті та чи проводиться евакуація населення.
У більшій частині міста відсутнє електро-, водо-, тепло- та газопостачання. На сьогодні місто знаходиться відрізаним від усіх мереж забезпечення, — зазначив Чаус.
У більшій частині міста відсутнє електро-, водо-, тепло- та газопостачання. На сьогодні місто знаходиться відрізаним від усіх мереж забезпечення, — зазначив Чаус.
Чернігів знаходиться під постійним обстрілом російських окупантів.
Сьогодні, 11 березня, було чутно вибухи на Волині: в Луцьку та Івано-Франківську. Дивися, що відомо про атаки російських загарбників.