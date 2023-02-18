Трагедия села Лесное. Местные собственноручно восстанавливают обстрелянные дома

Восстанавливают дома в селе Лесное Харьковской области, которое в течение полугода находилось в окружении российских войск.

Весной оттуда вынуждены были уехать почти все жители, а оставшиеся прятались в подвалах, готовили еду на костре.

А у нас план, мы от него не отходим никуда. И людям нужно сделать, чтобы ничего не протекало. Люди должны зимовать или весну встречать уже под крышей, — рассказывает прораб бригады Сергей Свербейкин.

Из-за вражеских обстрелов повреждено более 60% домов. А когда люди увидели, что поселок восстанавливают, начали возвращаться домой.

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