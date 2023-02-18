Украина

Трагедия села Лесное. Местные собственноручно восстанавливают обстрелянные дома

Татьяна Доцяк 18 февраля 2023, 09:00

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