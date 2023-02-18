Трагедія села Лісне. Як місцеві власноруч відновлюють обстріляні будинки

Відновлюють будинки у селі Лісне Харківської області, яке протягом півроку було в оточенні російських військ.

Навесні звідти вимушені були виїхати майже всі жителі, а ті, хто лишився, ховалися в підвалах, готували їжу на вогнищі.

А в нас план, ми від нього не відходимо нікуди. І людям треба зробити, щоби нічого не протікало. Люди мають зимувати або весну зустрічати вже під дахом, — розповідає виконроб бригади Сергій Свербейкин.

Через ворожі обстріли понівечені понад 60% будинків. А коли люди побачили, що селище відновлюють, почали повертатися додому.

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